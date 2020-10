Für Ware außerhalb des Standards

Für besondere Ware oder Situationen an der Entladestelle ist der Rüdinger- Fuhrpark bestens ausgestattet. Speziell für Baustellenanlieferungen verfügt das Unternehmen über verschiedene Selbstentladetechniken, beispielsweise Kran-Lkw, Mitnahmestapler und Lkw mit Ladebordwand. Unterstützt durch ein einheitliches Flottenmanagementsystem bekommen die Kunden bei Bedarf den erwarteten Ankunftszeitpunkt zusammen mit den Spurdaten des Rüdinger-Lkw an der Entladestelle per E-Mail mitgeteilt. Dadurch steigt die Planbarkeit und somit auch die Effizienz auf Kundenseite.

Für überbreite und überhohe Maschinentransporte sind die Planentieflader ideal. Die Kombination aus Tieflader und Planenzug steht in den verschiedensten Ausführungen zur Verfügung, neu auch als 15-Meter-Variante für noch mehr Effizienz. Für die Rüdinger- Experten gibt es kaum einen Transport, der mit diesem Fuhrpark nicht abgewickelt werden kann. Dazu gehört auch die Durchführung des Genehmigungswesens.

Bedingt durch die neunte Änderungsverordnung für Lang- Lkw darf der Typ 1 seit 1. Oktober 2019 in fast allen Ländern der Bundesrepublik eingesetzt werden. Während fast die gesamte Transport-Branche diese neuen Möglichkeiten außer Acht lässt, startet die Rüdinger Spedition mit einem Fuhrpark-Upgrade durch.

Aus 13,6 Lademetern werden nun bei allen Auflieger- Typen 15 Lademeter. Seit Mai 2016 ist das Firmengelände in Krautheim an das Positiv-Netz der Lang-Lkw angeschlossen. Insgesamt drei Lang-Lkw des Typ 3 sind seither im Einsatz. Dadurch können 50 Prozent mehr Volumen transportiert werden. Das steigert die Effizienz und schont die Umwelt.

Brandneu im Einsatz ist der Jumbozug+, auch Lang-Lkw Typ 5 genannt. Dieses Raumwunder verfügt bei drei Metern lichter Ladehöhe auf 20 Lademetern über 48 Palettenstellplätze mit insgesamt 24 Tonnen Nutzlast. Ein richtiges Effizienzwunder!