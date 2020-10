Digitaler Stückgut-Profi in der Region

Mit 60 Nahverkehr-Lkw leistet die Rüdinger Spedition für fünf Kooperationen die gebündelte Sammelgutzustellung. Wo bisher für jede Kooperation jeweils ein Lkw unterwegs war, übernimmt das heute ein orangefarbener Lkw. Durch die perfekte digitale Datenverarbeitung im Stückgut gelingt die Integration der fünf Stückgutkooperationen. Diese Bündelung ist gut für Ökonomie und Ökologie, denn sie bedeutet: weniger Verkehr!

Mehr Effizienz

Jedes dieser Fahrzeuge ist mit Ladebordwand, Elektrohubwagen und Barcode-Scanner ausgestattet. Die Zustell-Dokumentation erfolgt papierlos auf dem Scanner. Auf Wunsch erhalten die Auftraggeber den Ablieferbeleg sofort nach Zustellung per E-Mail. Auch die dazugehörige Packmittelbuchung erfolgt in Echtzeit. Das führt zu mehr Effizienz im Wareneingang.

Durch den hohen Digitalisierungsgrad bei Rüdinger ist die Abbildung des kompletten Prozesses von der Preisanfrage über die Auftragserteilung bis zur Echtzeit-Sendungsverfolgung im Rüdinger Web-Portal möglich. Der Kunde gibt die für die Preisbildung relevanten Informationen ein und erhält umgehend den dazugehörigen Frachtpreis. Dieses Angebot kann er anschließend direkt in einen Auftrag umwandeln.

Lückenlos

Durch die Barcodescannung an allen Schnittstellen wird eine lückenlose Dokumentation des gesamten Warenflusses gewährt. Beim Warenumschlag in Krautheim wird dies durch die videodokumentierte Verladung unterstützt. Diese Daten stellt Rüdinger den Auftraggebern zu ihren Sendungen in Echtzeit via Web-Portal zur Verfügung. Somit kann der komplette Transport nachvollzogen werden. Der Rechnungsversand inklusive dazugehöriger Ablieferquittung erfolgt ebenfalls per E-Mail. Diese herausragende Leistung wurde 2018 von der „Verkehrs- Rundschau“ mit dem ersten Platz der Kategorie „Digitalisierung“ honoriert. Für die optimale Tourenplanung wird die Qualität der Sendungsdaten durch digitale Wareneingangskontrolle sichergestellt. Das lasergesteuerte Wiege- und Messsystem „Apache“ vermisst, wiegt und fotografiert die Packstücke. Anschließend erfolgt die automatische Übernahme der Sendungsdaten in die Speditionssoftware. Dort werden die Daten mit den vom Kunden angegebenen Daten abgeglichen. Bei Abweichungen erfolgt eine Benachrichtigung an den Auftraggeber.