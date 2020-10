Aushängeschild für die Branche

Lieber Roland, liebe Familie Rüdinger, liebes Rüdinger- Team,

ein weiterer Meilenstein in der spannenden Rüdinger- Geschichte ist erreicht. Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung eures VSL – Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V. – gratulieren wir herzlichst zum Jubiläum und rufen euch zu: Schreibt diese Erfolgsstory weiter!

Rüdinger ist ein Aushängeschild für die mittelständische internationale Speditions- und Logistikbranche. Wir sind stolz darauf, euch zu unseren Mitgliedern zählen zu dürfen und freuen uns schon heute auf die nächste Erfolgsmeldung aus Krautheim.

Unsere Glückwünsche verbinden wir mit großem Dank! Als Vizepräsident im VSL, als Vorsitzender der Sparte Straßengüterverkehr in Baden- Württemberg und auch in Berlin trägst Du Verantwortung für die Interessen der gesamten Branche. Danke an Dich lieber Roland, für Dein super Engagement im Landesverband VSL und Bundesverband DSLV.

Alles, alles Gute!

Herzlichst Euer

Andrea Marongiu, Geschäftsführer Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg