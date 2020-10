Zwei Unfälle an gleicher Stelle

Creglingen/Klingen.Der Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr am vergangenen Freitag, 23. Oktober, gegen 10.23 Uhr die Staatsstraße 2268 von Creglingen in Fahrtrichtung Klingen. Im Auslauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kam ca. 20 Meter neben der Fahrbahn in einer Grünfläche zu Stillstand. Noch während der Unfallaufnahme und Bergung des Opel Astra kam die 22-jährige Fahrerin eines Nissan Micra ebenfalls an gleicher Örtlichkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem 20 Meter neben der Fahrbahn abgestellten Lkw. Der Fahrer des Lkw, der die Situation geistesgegenwärtig erfasste, konnte sich rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich begeben. Da die Fahrbahn zum Zeitpunkt des ersten Unfalls bereits frei war, lässt sich der zweite Unfall laut Polizeibericht aus Ochsenfurt nicht auf eine fehlende Absicherung der Unfallörtlichkeit zurückführen. Die Ursache des zweiten Unfalls ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der erste Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Die junge Dame des zweiten Unfalls kam mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol

