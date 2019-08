Zwei Creglinger Vereine sind mit im Rennen

Creglingen.Seitdem der Lebensmitteldiscounter Penny den Förderkorb vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat, wurden Fördergelder in Höhe von 700 000 Euro an Vereine ausgeschüttet, die sich in der Kinder- und Jugendförderung engagieren. In diesem Jahr haben sich 512 Vereine (2018: 450) um einen der insgesamt 108 regionalen Förderkorb-Preise in Höhe von je 2 222,22 Euro beworben. Aus allen Einsendungen wählte eine unabhängige Jury zunächst die drei Gewinner-Vereine jeder Nachbarschaftsregion aus. Für jedes der bundesweit 36 Trios beginnt nun am Montag, 12. August, die Votingphase. Während des Abstimmungszeitraums, der bis zum 15. September läuft, entscheidet sich, welcher Verein im kommenden Jahr zusätzlich Nutznießer des so genannten Förderpenny wird.

Dabei spenden die Penny-Kunden an der Kasse für den jeweiligen lokalen Verein, sobald sie beim Bezahlen „stimmt so“ sagen. Automatisch wird dann der Betrag des Kassenbons auf die nächsten vollen zehn Cent aufgerundet. Die in jeder der 36 Nachbarschaft-Regionen jeweils drei nominierten Projekte werden im Penny-Markt und im Internet (www.foerderkorb.penny.de) vorgestellt. Am 19. November wird es erneut spannend: Denn dann verkündet die Jury, wer von den 108 nominierten Vereinen die Gewinner der drei Bundespreise in Höhe von 7500, 5000 Euro und 2500 Euro sind. In der Region wurden drei Vereine ausgewählt: Creglinger-SoFa, Jugendhilfe Creglingen und Deutscher Kinderschutzbund Ortsverein Schwäbisch Hall.

Ziel von SoFa ist es, die Schulsozialarbeit in Creglingen mit einem festen Betrag zu unterstützensowie die Förderung von einzelnen Personen oder Personengruppen durch Zuwendung oder Kleinkreditvergabe in akuter Notsituation.

Die Jugendhilfe Creglingen ist eine systemisch-familienorientiert arbeitende Einrichtung. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in ihrer Entwicklung – ambulant und in stationären Gruppen.

Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverein Schwäbisch Hall ist einer von über 60 Orts- und Kreisverbänden in Baden-Württemberg.

