Zu Gast in Creglingen

Creglingen.Eine kleine Gruppe von begeisterten Schlepperfans machte Rast in Creglingen. Die Dieselfreunde Rezatgrund mit Sitz in Immeldorf und ihrem Vorsitzenden Gerhard Oberseider erkunden einige Tage das Taubertal. Ausgangspunkt ist der Campingplatz „Tauber-Romantik“ in Detwang. Für Ausflüge werden natürlich statt Auto oder Fahrrädern die geliebten Oldtimer bewegt. Das älteste (aber noch taufrische) mitgebrachte Gefährt ist ein roter Fahr-DT22P aus dem Jahr 1952. Nach Besichtigung und Einkehr in Creglingen pflegt man gerne auch den Austausch mit Gleichgesinnten. Nächstes Tagesziel ist ein Besuch bei einem Sammler alter Militärfahrzeuge.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020