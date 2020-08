Zocken, bis es dunkel ist

Creglingen.Die öffentliche Bücherei hat ein großes Angebot an Gesellschafts- und Brettspielen. Diese können von den Büchereinutzern alle ausgeliehen werden. Besonders gern nehmen Familien und Kinder diesen Service in Anspruch. Einmal im Jahr bietet die Bücherei einen Spieleabend im Romschlössle und stellt dabei die neuerworbenen Spiele vor. Um den nötigen Abstand wahren zu können, haben sich die Spieleexperten eine neue Variante überlegt. In diesem Jahr wird es einen Outdoor-Spieleabend geben. „Zocken bis es dunkel wird“, unter diesem Motto dürfen sich Kinder ab sechs Jahren am Freitag, 21. August um 18.30 Uhr auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Dabei geht es um Geschicklichkeit, schnelles Reagieren und Kombinationsgabe. Natürlich wird der Spaß auch nicht zu kurz kommen. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung in der Bücherei oder unter Tel 079933/990024 erforderlich.

Am Ende des Abends gibt es einen geselligen Ausklang und dabei wird dann auch der Spiele-König gekrönt.

