Zentrales Thema war die Rolle der Frau im Musikbusiness

ROTHENBURG.Das zweite kulturhistorisches Symposium des Mittelalterlichen Kriminalmuseum Rothenburg in Kooperation mit dem Taubertal-Festival befasste sich mit der Rolle der Frau im Musikbusiness und dem Thema #MeToo in der Musik. In Vorträgen ging es dabei um Fragen wie Gender (Geschlecht) und Recht. Die Konferenz richtete sich speziell an die Zielgruppe der Juristen.

Der Jurist und Leiter des Kriminalmuseums Dr. Markus Hirte sagte in seiner Einführung, die längste Zeit der Geschichte hätten Frauen in der Musik eine marginale Rolle gespielt. Das habe sich nach der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert rasant geändert. Die modernen Medien hätten hier wie Katalysatoren gewirkt. Zur zunächst durch sexuelle Übergriffe in der Filmbranche ausgelösten #MeToo-Debatte stellte Hirte fest, dass diese kein neues Phänomen sei. Schon im 19. Jahrhundert hätten Revolverblätter über Skandale in Adel und Politik berichtet.

Neu an der Debatte heute sei, dass es um den Kulturbetrieb und die Lieblinge der Massen gehe. Das Thema #MeToo habe auch das Musikbusiness erreicht. Namhafte Dirigenten im Klassikbereich hätten ihre Posten nach Missbrauchsvorwürfen räumen müssen. Im Rock- und Pop- Betrieb gebe es ebenfalls massive Anschuldigungen gegen bekannte Musiker. Doch die moderne Musikindustrie scheine seltsam immun zu sein gegen das Phänomen #MeToo. Die Debatte um sexuelle Übergriffe im Kulturbetrieb sei wichtig. Allerdings müsse sie von beiden Seiten mit Augenmaß geführt werden. Den Umgang mit der #MeToo-Debatte bezeichnete Markus Hirte insgesamt als eine „gesellschaftliche Reifeprüfung“.

„Gesetzgeberisches Monster“

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, der Ordinarius für Strafrecht an der Universität Würzburg ging bei dem Symposion in Rothenburg auf die aktuelle Lage zum Thema Gender und Recht ein. Die Kategorie „Gender“ sei sozial konstruiert und nicht durch die Natur, das Schicksal, einen Gott oder sonstwie zwingend vorgegeben, meinte der Referent. Geschlechtsbezogene Normierungen und Regeln im Recht seien deshalb ebenfalls nicht zwingend vorgegeben und könnten geändert werden. Erst durch rechtliche Regulierung würden soziale Normierungen zwingend wirksam. Am Beispiel der Pornographie zeigte Hilgendorf die Möglichkeiten einer rechtlichen Regulierung genderrelevanter Fragen auf.

Ein „gesetzgeberisches Monster“, das für den Nichtjuristen nicht nachvollziehbar sei, nannte der Referent die gesetzlichen Regelungen zur Pornographie. Gegen die zunehmende Verbreitung von Pornographie im Internet sei der Einsatz des Strafrechts wenig zielführend. Besser geeignet sei eine Veränderung auf der Nachfrageseite. Die Juristin Dr. Gloria Berghäuser von der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit einem aktuellen Teil der Geschlechter-Dabatte wie dem so genannten „Upskirting“, dem unerlaubten Spannen und Fotografieren unter Frauenröcke. Die Referentin beleuchtete die Frage, wie mit diesem Upskirting und mit weiteren Handlungen umgegangen werden sollte, die in Zeiten der Digitalisierung möglich würden, aber noch nicht gesetzlich geregelt seien. Die Referentin mahnte, es müsse sorgfältig geprüft werden, welche Verhaltensweisen unter den drei Teilaspekten, dem unbefugten Betrachten sensibler Körperteile, dem unbefugten Anfertigen einer Bildaufnahme von solchen Körperteilen und dem unbefugten Zugänglichmachen der hergestellten Aufnahmen an Dritte verboten werden müssten und strafrechtlich zu ahnden seien. Joanna Melz und Claudia Zielinska, von der Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) befassten sich mit der Frage, ob provozierende Künstlerinnen wie Madonna, Carolin Kebekus oder die Gruppe Pussy Riot ein Fall für die Justiz seien. Die Antwort der Referentinnen auf diese Frage war, „wenn lästernde Weiber die Kirche besingen, ist das nicht immer ein Fall für die Justiz“. Dr. Peter Podrez vom Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg analysierte Geschlechterrollen in der Musik und Rollenbilder im zeitgenössischen Okkult-Rock. Im Okkult Rock sei ein breites Spektrum an Geschlechter-identitäten zu beobachten. Hinsichtlich der Sexualität basiere Occult Rock auf konventionellen Mustern, die sich nach dem Primat der Heterosexualität richteten, sexuelle Abweichungen würden kaum thematisiert, stelle Podrez fest.

Am Abschlussgespräch des Symposions nahmen die Initiatorinnen der Initiative zum Verbot des Upskirting, Ida Marie Sassenberg und Hanna Seidel, teil. ubr

