Zeit der Pfützen dauert länger

Creglingen.Die ungeliebte Pfützen- und Huckelrallye bleibt den Anwohnern im Wohngebiet „Schafgärten II“ noch über den Winter erhalten. Die wellige Straße wird erst im kommenden Frühjahr grundlegend saniert. Ursprünglich sollte die Maßnahme noch in diesem Herbst erfolgen.

Seit ihrem Bau im Jahr 2015 sorgt die Straße für Ärger. Sie hat sich teils massiv gesenkt (wir berichteten). So sammelt sich in den Mulden bei Regen regelmäßig das Wasser. Für Kinder mögen die Pfützen noch ihren Reiz haben, für die Erwachsenen aber sind sie ein stetes Ärgernis, vor allem im Zufahrtsbereich zu den Grundstücken. Ursache für die Schäden waren Planungs- und Materialfehler (wir berichteten). So jedenfalls das Ergebnis eines Gutachtens, das vom Landgericht Ellwangen in Auftrag gegeben worden war.

Die Stadt Creglingen ist Besitzer der Grundstücke, aber die Erschließung übernimmt komplett die Firma Ströbel Bau. Diese wiederum hatte eine Planungs- und eine Tiefbaufirma beauftragt.

Vor Gericht war das Ganze gelandet, weil sich Planungsfirma und Baufirma auf der einen und die Stadt Creglingen und die Firma Ströbel Bau auf der anderen Seite, nicht einigen konnten, wo die Schäden herrühren. Vor Gericht kam es schließlich zu einem Vergleich, der unter anderem besagt, dass der Untergrund bis zu einer Tiefe von rund 1,50 Meter ausgetauscht werden muss. Auch eine neue Drainage wird verlegt. Eigentlich hätte die Straße im Herbst saniert werden sollen, die geschätzten Kosten liegen bei rund 300 000 Euro. Auf Bitten der Baufirma wurde die Maßnahme aufs kommende Frühjahr verschoben. „Die Anwohner hatten dazu bei einer Versammlung ihr Einverständnis erklärt“, sagte Bürgermeister Uwe Hehn, der sich über das Entgegenkommen der Betroffenen freut.

Im Baugebiet Schafgärten II gibt es nach Hehns Angaben noch zirka acht Bauplätze. Zurzeit würden Bauplätze in Creglingen gut nachgefragt, „wir haben in letzter Zeit einiges verkauft“, so der Bürgermeister, der in diesem Zusammenhang das Engagement seiner Mitarbeiterin Eva Zehnder hervorhob.

Über eine eventuelle Erweiterung des Baugebiets in Richtung Bockstall wolle man im kommenden Jahr mit dem Gemeinderat sprechen, so der Chef der Stadtverwaltung.

