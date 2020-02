„Wohne künftig vor einer Wand“

Creglingen.Der Besucherandrang in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Romschloss war groß. Das geplante Bauvorhaben in der Rothenburger Straße (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) hatte für den ungewöhnlich zahlreichen Besuch gesorgt. In der Sitzung des Gremiums äußerten Anwohner der Rothenburger Straße deutliche Kritik an den Ausmaßen der beiden geplanten Baukörper.

„Ich wohne künftig

...