Wirklichkeitspralle Kopfbohrungen

Was Bernd Gonner literarisch im Sinn hat, ist vielversprechend. „Oderberger. Ein Versepos“ ist frisch publiziert. Lyrik, Epik, Kinderbuch – sogar ein Krimi ist in der Mache.

Reinsbronn. Besucher begrüßt die Bernsteinkatze „Maus“ mit freundlicher Distanz. Sie ist ein Fundstück: Kaum handgroß saß sie eines Tages vor der Einfahrt unter einem Auto. Gelandet ist sie beim in Reinsbronn lebenden Weltenwanderer, Autor, Landschaftspfleger und freiberuflicher Begutachter des Goethe-Instituts Bernd Marcel Gonner.

Gonner ist ein Novemberkind, Jahrgang 1966. Der Vater Luxemburger, die Mutter Böhmin, das Aufwachsumfeld: Lauda, wo er zur Schule ging, das Abitur ablegte. Er ist ein großer Leser: Die Mutter besorgte ihren beiden Söhnen schlicht jedes Buch, das sie haben wollten. Und da gab es viele. Denn die Großmutter hatte mit reichlich erzählten Märchen – Gebrüder Grimm und „Des Knaben Wunderhorn“ standen im Vordergrund – den Geschichtenhunger geweckt.

Nach dem Abi brach Gonner auf nach Bamberg, studierte Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte und Deutsch als Fremdsprache. Promotionsangebote nach dem Abschluss schlug er aus, unterrichtete statt dessen freiberuflich in Bamberg Deutsch als Fremdsprache, nahm dann, 1995, im gleichen Beruf eine feste Stelle in Prag an. Drei Jahre genoss er es, dort zu leben, saugte Kultur, Natur, Begegnungen in sich auf. Eine gute Zeit. Interessant waren auch die paar Monate in Rumänien: In Siebenbürgen, das auch als Transsilvanien – man erinnere sich an Graf Dracula – bekannt ist, war Gonner für eine deutschsprachige Zeitung tätig. Wieder in Deutschland wählte er München, mit unbefristeter Festanstellung. Die vor zehn Jahren aufzugeben, um mehr Zeit für die Literatur zu haben, ist heute eigentlich ein Unding.

Zurück in die Region

Aber es gab das Angebot, den kleinen Hof am Ortsrand von Reinsbronn zu kaufen, mit viel Natur, Halbtrocken-, Mager- und Trockenwiesen in Südhanglage, auf denen sich Karthäusernelken, inzwischen sogar Orchideen, die Goldhaaralster und der Kugelige Lauch heimisch fühlen. Und mit der Ruhe zum Schreiben. Da entstand „Wilde Saaten. Beiläufige Beobachtungen eines Landschaftspflegers aus seinem Gelände“ – ein Band, der wohl im übernächsten Jahr erscheinen wird. Auf dem eigenen Gelände hat Gonner die Muße zur Schlussbearbeitung etlicher bereits fertig gestellter Texte in Lyrik und Prosa und zur Gestaltung neuer Projekte. Frisch herausgekommen ist jetzt beim Ludwigsburger Killroy media Verlag „Oderberger. Ein Versepos“. Vier Jungs – Anfang, Mitte Zwanzig vielleicht – aus der Berliner Punk-, Schwulen- und Hausbesetzerszene der Wendejahre philosophieren, leben und lieben im besetzten Abrisshaus, kommen räumlich kaum weiter als bis zur Kneipe im Kiez, beobachten, hoffen, zweifeln. Es sind wirklichkeitspralle Kopfbohrungen, in epische Verse gegossen, in einer zwischen biblisch, iliadisch und wolkensteinsch schwingenden, mit „Ossi-Slang“, Punkrock und internationalen Kürzel-Ikonen angereicherten Sprache, die man eigentlich nur im laut Vorlesen so richtig erfahren kann, die Silben zerkauend, der trommelnden Metrik erliegend.

Sie suchen sich, Gegenwart und Zukunft zwischen Gott, Karfreitag und Ostern, zwischen West, Ost, Gestern und Morgen in einem ins Fragezeichen verschwimmenden Heute. Es sind nur vier aus der Szene, die Gonner in seinem Versepos porträtiert. Und nur einer davon hat ein echtes Vorbild: Rue. Toxo, Flocke und Wolle sind Kunstfiguren, echte Oderberger aus der Pfarrstraße irgendwo zwischen dem S-Bahnhof Ostkreuz, Noldenauplatz, Viktoriaviertel, gestaltet nach und aus Schichten und Facetten unzähliger anderer, die dort die Wendezeit lebten. Rue sei es wohl gewesen, der den literarischen Zündfunken legte für das sich auf knapp 80 Textseiten ausbreitende Rondo-Versepos: ein faszinierender, unglaublich liebenswerter und zugleich extrem verschlossener Mensch und toller Fotograf, der einzige übrigens, in dessen Aufnahmen Gonner sich wiederfindet. Beschrieben habe er in „Oderberger“ „ein kleines Stück vom großen Lieben“. Die Figuren, randständige Existenzen, denen Gonners Sympathie gilt, kippen immer wieder wie Vexierbilder. Neben den vier Jungs taucht auch Gott auf – ein Innerwelt-Wesen, das sich nicht scheut, neben einem x-beliebigen Straßenköter sein Wasser an einen Baum abzuschlagen; und auch eine Ratte mischt sich mal ein. Gonners Sprachreichtum fasziniert, überrascht. Man schaut auf, wenn er vom „Heile-mit-Keile-Quartier“ spricht, von der „Schlittschuh-auf-Grundeis-Kür“, wenn es heißt: „Die Menschheit hängt ihm mit Bleien / am blaublut’gen Erdenkreis.“ Oder ganz lapidar: „So floppt es eben.“

Es sei wohl das Erzählen der Großmutter, die Welt zwischen den Dialekten aus Böhmen und Luxemburg, auch das eintauchen in die Befruchtung durch das Tschechische, das teilweise das Deutsch des 18. Jahrhunderts bis in die Redewendungen hinein konserviert. Das habe ihm einen frischen Blick auf die eigene Sprache ermöglicht. Eine Sprache, die mit dem Glätten der so reichen Dialekte ihren eigenen Nährboden gefährde. In Lyrik, Epik, Kinderbuch, Vers und Roman – selbst ein Krimi ist derzeit in Arbeit – und in der Zusammenarbeit mit Komponisten und Grafikern tut Gonner alles dafür, Sprache neu als wirkmächtiges Potential klingen zu lassen.

Es könnte äußerst spannend werden mit diesem Autor.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020