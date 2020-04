Wird Startschuss von Mai auf Juni verlegt?

Creglingen.Schwierige Startbedingungen hat der geplante Regionalmarkt in Creglingen. Denn der vorgesehene Platz mitten im Städtle direkt vor dem Brunnenhaus lässt nur wenig Abstandsmöglichkeiten zu. Dies sei aber eine wichtige Voraussetzung. Den Markt deshalb doch auf den Taubertorplatz zu verlegen, wolle man erst zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung ziehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Synergieeffekt zwischen Einzelhandel und Marktangebot sei in der Stadt größer, und auch dem Motto „Lebendige Kleinstadt“ werde vor dem Brunnenhaus eher Rechnung getragen, so Anita Bone-Czerniejewski, eine der Initiatorinnen der Markt-Initiative.

Nun wollen die Organisatoren noch bis nach Ostern abwarten und dann entscheiden, ob der erste Markt wie geplant am 9. Mai in kleinem Rahmen stattfindet oder eventuell doch auf das zweite Juniwochenende verlegt wird. „Wir hoffen natürlich sehr, dass alle dann noch mitmachen wollen und können. Spannend ist, wie sehr das Projekt von allen Seiten verfolgt wird. Es gibt Leute, die sich schon darauf freuen, und vereinzelt kommen sogar weitere Anfragen von Vermarktern. Das ist sehr erfreulich“, äußert sich das Team um den Markt.

In der Zwischenzeit ist eine ebenfalls von der Creglinger SPD angeregte Internet-Plattform an den Start gegangen. Auf der neuen Homepage creglingen-regional-einkaufen.de präsentieren sich bisher Direktvermarkter, Geschäfte und und andere Dienstleister.

Plattform beschleunigt umgesetzt

In Zukunft sollen weitere relevante Anbieter dazukommen. Das Konzept dazu wurde bereits 2018 in Umlauf gebracht. Das Logo war bereits in Zusammenhang mit dem Markt entworfen worden. Die aktuelle Pandemie erzeugte jetzt dringenden Handlungsbedarf. Deshalb wurde die Plattform beschleunigt umgesetzt und ist in diesem Jahr für Anbieter aus Creglingen und für alle Direktvermarkter in Creglingen und im Umkreis von 20 km kostenlos. Dies helfe auch so manchen, der bisher noch keinen Internetauftritt habe, heißt es in der Pressemitteilung. Parallel dazu wurde eine entsprechende Facebookseite eingerichtet.

Creglingen mit seinem Einzelhandel und dem großen Angebot von Lebensmitteln aus eigener Produktion habe vieles zu bieten, was hier nun erstmals gebündelt nach außen kommuniziert werde. Mit Bildern und weiteren Bausteinen soll die Seite attraktiv für Nutzer aus Nah und Fern werden und daher auch für die Stadt Creglingen und ihre Angebote langfristig werben. Die Seite wird laufend aktualisiert und wird, obwohl sie sich noch im Entwicklungsstadium befindet, bereits gut angenommen. Weitere Teilnehmer können sich melden unter in@creglingen-regional-einkaufen.de. pm

