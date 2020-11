„Wir sind auf einem guten Weg“

Creglingen.Mit seinem gut 800 Kilometer langen Straßen- und Wegenetz ist die Stadt Creglingen seit jeher geschlagen. Viel Geld fließt Jahr für Jahr in die Sanierung der Straßen. Jetzt hat Stadtbaumeister Jürgen Korb ein Feldwegesanierungskonzept für das ganze Stadtgebiet erarbeitet, das den Zugang zu Fördertöpfen und die künftige Planung erleichtert. Für 2021 sind Maßnahmen in einer Gesamthöhe von über einer Million Euro geplant.

In der Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat die Vorhaben für 2021 festgelegt. So sollen die Gemeindeverbindungsstraßen (GV) Creglingen – Standorf (auf einer Länge von 1,3 Kilometer) und Freudenbach – Neustett (auf einer Länge von 1,7 Kilometer) saniert werden. Beide Straßen befinden sich in beklagenswertem Zustand, wie der Stadtbaumeister ausführte. Für die GV nach Standorf liegen die Gesamtkosten bei 285 000 Euro – die Zuschüsse bei 195 000 Euro.

Die GV Freudenbach – Neustett wird mit 375 000 Euro veranschlagt, hier liegt der Zuschuss bei 250 000 Euro. Man sei mit der bayrischen Gemeinde Adelshofen im Gespräch, wobei die Straße auf bayrischer Seite besser in Schuss sei als auf Creglinger Markung.

Außerdem sollen folgende Feldwege saniert werden: Archshofen Vogelherd 75 000 Euro (Zuschuss 30 000 Euro plus 7000 Euro Wegebauverein); Oberrimbach Hundskirche 70 000 Euro (28 000 Euro Zuschuss plus 7000 Euro Wegebauverein, der auch noch Eigenleistungen vornehmen will); Niederrimbach Fuchsweg 75 000 Euro (30 000 Euro Zuschuss plus 17 000 Euro Wegebauverein); Weiler Sandäcker 180 000 Euro (72 000 Euro Zuschuss plus 25 000 Euro Wegebauverein und Privatpersonen); Frauental Stein 75 000 Euro 30 000 Euro Zuschuss plus 10 000 Euro Wegebauverein). Die Projekte sollen noch in diesem Jahr ausgeschrieben und im Frühjahr/Sommer 2021 umgesetzt werden.

Oberrimbachs Ortsvorsteher Albert Kellermann würdigte den Einsatz des Stadtbaumeisters, der „auch rausgeht, sich die Wege anschaut und der mit den Firmen verhandelt. Kurz: er hat Ahnung“, so der Ortsvorsteher. Bürgermeister Uwe Hehn schloss sich dem Lob an und bezog den gesamten Bauhof mit ein. „Die Finanzierung der Maßnahmen ist gesichert, wir haben das Geld“, sagte das Stadtoberhaupt angesichts einer städtischen Beteiligung von 437 000 Euro an den Gesamtkosten von 1,135 Millionen Euro.

„Wir wollen unsere Anlagen erhalten und sind im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten auf einem guten Weg“, sagte der Verwaltungschef. Die Straße Sechselbach – Buch ist eine der nächsten, die an die Reihe kommen soll. Und ab 2023, so der Bürgermeister, sei dann auch mal der Kernort dran, wo unter anderem der Craintaler Weg zur Debatte steht. Er und die Waldstraße werden durch den Bau des Seniorenheims in Mitleidenschaft gezogen.

