„Wir brauchen solche Wohnungen“

Creglingen.Der Gemeinderat hat am Dienstag dem Antrag zum Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 22 Wohnungen und einer Tiefgarage zugestimmt. Investor der beiden Wohnblöcke ist die Paulus Wohnbau GmbH mit Sitz in Pleidelsheim (wir berichteten mehrfach).

Beate Gorke vom städtischen Bauamt stellte den Plan im Detail vor. Die Gebäude bestehen aus Tiefgarage, Erdgeschoss, zwei Stockwerken und dem Dachgeschoss, wobei das oberste Geschoss etwas kleiner ist, so dass eine Dachterrasse möglich ist. Die Gesamthöhe beträgt laut Beate Gorke rund zwölf Meter. Beide Gebäude sind zirka 16 Meter breit und 17 Meter tief und stehen leicht versetzt. Da in dem Bereich in der Rothenburger Straße dreigeschossige Bauten plus Dachgeschoss als Vollgeschoss zulässig sind, sind nach Gorkes Angaben keine Befreiungen nötig.

Im Tiefgeschoss, das eher ebenerdig angelegt ist, sollen insgesamt 27 Parkplätze entstehen. Im Fahrradabstellraum haben zwölf Räder Platz, darüber hinaus gibt es weitere individuelle Abstellplätze. Bis zum 14. Dezember können Anwohner Einspruch gegen das Bauvorhaben erheben.

Stadträtin Rosi Kuhn erneuerte ihre Kritik am Standort für die Mehrfamilienhäuser. Sie lehnte das Vorhaben entschieden ab. „Die Parksituation läuft dort aus dem Ruder“, so eine ihrer Befürchtungen. Der Platz sei für eine solch „große Anlage“ nicht geeignet. Ihre Anregung, die Entscheidung zu vertagen, fand allerdings kein Gehör.

Eine Anwohnerin, die hinter dem Grundstück wohnt, kündigte erneut Widerspruch gegen das Projekt an. Die Gebäude seien ein Stockwerk zu hoch. „Sie würden sich sowas auch nicht vor die Nase bauen lassen“, wandte sie sich an Verwaltung und Gemeinderat. Aber auch ihr Wunsch nach Vertagung trug keine Früchte.

Der Einwurf einer weiteren Bürgerin, die Traufhöhe des Hauses der betroffenen Anwohnerin sei in dem Plan falsch eingezeichnet, wurde vom Bürgermeister mit der Antwort gekontert, es handle sich hierbei um amtliche Lagepläne, die zweimal überprüft worden seien.

Bürgermeister Uwe Hehn sprach von einem „gelungenen Entwurf“. Das Vorhaben stärke den Kernort, denn „solche Wohnungen brauchen wir“. Die Stadträte Thomas Dörfler und Karl Haag begrüßten das Projekt ebenfalls und fürchteten keine Probleme mit dem Verkehr in der Rothenburger Straße.

