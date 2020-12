Wichtelpostamt ist im Rathaus

In den Rathaus-Briefkasten sollen die Sendungen fürs Wichtelquiz. © Stadt

Creglingen.Der Briefkasten des Rathauses hat gerade eine besondere Funktion. Dort werden die vielen Postsendungen fürs Wichtelquiz entgegen genommen. Die kleinen bemützten Gesellen haben in Creglingen seit gut einem Jahrzehnt ihre Bleibe im Romschlössle gefunden. Von hier treten sie in der Adventszeit jedes Jahr ans Tageslicht. Doch Wichtel sind ja bekanntlich sehr Menschenscheu. Deswegen haben sie sich in den Schaufenstern der Geschäfte versteckt. Damit aber den Creglinger Bewohnern die Zeit auf das Weihnachtsfest verkürzt wird, haben sie sich ein 24-teiliges Adventsrätsel ausgedacht. Wer das Adventsrätsel ausfüllt und die speziellen Fragen zu den Creglinger Weihnachtsritualen richtig beantwortet, darf sich über einen schönen Preis freuen.

Bürgermeister Uwe Hehn ist überrascht, wie gut die Rückmeldungen angelaufen sind. Schon ein ganzer Stapel wartet auf dem Schreibtisch seiner Sekretärin Esther Hillenbrand auf die Auswertungen. Kinder haben die Möglichkeit, sich mit einer kurzen selbst erfundenen Wichtelgeschichte noch einen Bonuspunkt zu ergattern. Das Adventsrätsel liegt in den Creglinger Geschäften aus oder kann auf der Homepage der Stadt unter www.creglingen.de als Downloud heruntergeladen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020