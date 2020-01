Wenn nachts das Licht im Hühnerstall brennt

Creglingen.Traditionell gehört zum Creglinger Pferdemarkt die Ausstellung der Kleintierzüchter im Kommunalen Kino – diesmal gleich an zwei Tagen, dem 1. und 2. Februar.

Kinder sind begeisterte Fans dieser Ausstellung. Den Tieren so nah sein, das ist für die Kleinen das Größte! Der Vereinsvorstand Gerold Kellermann weiß, dass man mit Küken die Kinder noch glücklicher machen könnte. Küken im Brutapparat ausbrüten, geht um diese Jahreszeit eigentlich nicht. Die Hennen legen zwar Eier – aber die Hähne tun nicht ihren Teil: die Eier sind um diese Zeit unbefruchtet. Vor zwei Jahren hat Kellermann dennoch mal einen Brutversuch unternommen – Pferdemarkt und Küken gehen jahreszeitlich nicht zusammen. Im Moment läuft für den 100. Pferdemarkt der zweite Brutversuch!

So ab zwölf Stunden Tageslicht pro Tag schalten die Gehirne der Eulenbarthühner auf „Hühnerfrühling“. „Frühling“ heißt für die Tiere, ausreichend Futter in der Natur für sie und ihren Nachwuchs. Damit die Hähne in Frühlingsstimmung kommen, geht seit Anfang Dezember täglich um 2.30 Uhr in Creglinger Hühnerställen – Schaltuhr gesteuert – das Licht in der Hoffnung an, dass Hähne an die Arterhaltung denken.

Seit Tagen ist der Brutschrank in Betrieb. Bei konstant 37,8 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 Grad beträgt die Brutdauer 21 Tage. Von verschieden farbigen Eulenbarthühnen und Zwerg-Wyandotten stammen die Eier, die jetzt im Brutschrank liegen.

Gegenüber der Creglinger Touristinformation hat Gerold Kellermann erwähnt, dass er bei seinen Eulenbarthühnern mit einer erhöhten „Hahndichte“ für den Fall gearbeitet hat, dass ein Tier noch nicht ganz hormonell auf „Frühling“ eingestellt ist. Die Hennen gehören bewusst zu unterschiedlichen Farbschlägen – und dazu noch die Farben der vier „eingesetzten“ Hähne . . . einem Haufen besonders bunter Küken steht genetisch so nichts im Wege. Zu seiner Freude hat die Lampe im Hühnerstall befruchtete Eier hervorgebracht, beziehungsweise am Schlupftermin Mittwoch, 29. Januar, dürften die ersten Küken schlüpfen . . . kh

