Weiter verniedlichende Darstellungen

Der Creglinger Gemeinderat hat dem Bauantrag für ein Großprojekt zugestimmt, das mit Wort-Akrobatik, schönenden Zeichnungen, der Nutzung ständig wechselnder Bezugsebenen und letztlich auch dem Verstecken hinter Gesetzesformulierungen klein und niedlich dargestellt wird.

Warum wird bei der Erklärung das Gebäude mit „Tiefgarage, Erdgeschoss, zwei Stockwerken und Dachgeschoss“ beschrieben? Weil bei normaler Vorstellung von einem Haus eine „Tiefgarage“ nicht zu sehen ist, ein Dachgeschoss schräge Wände hat und sich so wahrscheinlich gut in ein bestehendes Gebiet einfügt, was im vorliegenden Fall leider nicht so ist.

Die „Gesamthöhe betrage nach einer vom städtischen Bauamt kommenden Aussage rund zwölf Meter“. Wo wird für diese Höhenangabe die Basis angesetzt? Auf Straßenniveau oder ab Oberkante der Tiefgarage, die keine ist, da sie mit der Einbahn und den Parkbuchten auf Straßen-Niveau liegt. Das Gesetz lässt zu, dieses Stockwerk „Tiefgarage“ zu nennen, obwohl es von der Rothenburger Straße aus gesehen so hoch ist wie ein Vollgeschoss. Darauf kommen drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss, das nur unwesentlich kleiner ist als die anderen Vollgeschosse. Wenn man also die Realität betrachtet und sich nicht hinter Gesetzesformulierungen versteckt, handelt es sich bei dem Flachdach-Projekt faktisch um ein Gebäude mit fünf Vollgeschossen.

Es sieht nicht aus wie ein schönes, normales Haus und passt sich keineswegs in die Umgebung ein. Der Klotz wird mehr als 15 Meter hoch.

An der Tiefgarage, die „eher ebenerdig angelegt ist“ (schöne Formulierung – aber ehrlich), hätte ein Oldtimer-Sammler seine wahre Freude. Der hätte nämlich die Zeit, acht Fahrzeuge zu bewegen, bevor er an das „ersehnte Schätzchen“ kommt. Er muss ja nicht pünktlich zur Arbeit. Bei voller Nutzung der „Tiefgarage“ sind acht Fahrzeuge durch andere blockiert, zu Problemen wird das aber bestimmt nicht führen.

Das Stadtoberhaupt meint ja, dass man hier kein Auto braucht und dass nicht jeder Haushalt eins hat (nicht falsch – aber auch nicht richtig).

Dass Einwände oder Anregungen (die nicht in den Kram passen) kein Gehör finden, kann man in Gemeinderats-Sitzungen durchaus beobachten. Berechtigte und sachlich vorgetragene Einwände werden in einer Art und Weise abgebügelt, die sich im Umgang mit erwachsenen Menschen so nicht gehört. Es werden Vergleiche herangezogen, die zu einer Problemlösung ungeeignet sind. Creglingen wird mit größeren oder mit Großstädten verglichen oder es werden Situationen dargestellt, die innerorts an anderer Stelle noch schlechter seien. Auch hier nur Verharmlosung und Kleinreden. Von „Plan“ oder „Vision“, wie es mal werden soll, keine Spur.

Die öfter vom Bürgermeister geäußerte Behauptung, die ca. 30 Einwendungen gegen das Bauvorhaben seien von einem „Treiber“ veranlasst, per „Copy & Paste“ verteilt und eingereicht, ist falsch und genau so wenig beweisbar wie der behauptete Wahlbetrug von Donald Trump. Das ist Polemik.

Dass Probleme von mehreren – normal denkenden – Menschen in etwa gleich beurteilt und auch aufgezeigt werden, darf nicht einfach so „abgetan“ werden. „Copy & Paste“ wurde dagegen von der Stadtverwaltung bei der Beantwortung der Einwendungen angewandt und zwar auch bei Punkten, zu denen die kopierte Textpassage überhaupt nicht gepasst hat.

Der Sitzung war zudem zu entnehmen, dass die Einwendungen nicht im Gemeinderat erörtert, sondern die fertigen Antwort-Formulierungen nur abzustimmen waren. Man gewinnt den Eindruck, dass der Bürgermeister Einwendungen nicht hören will und sie nicht ernst nimmt.

Die Darstellung, „alles sei ausdiskutiert“, kann auch nur jemand glauben, der die Begriffe „Zuhören“ und „Kompromiss“ nicht kennt. Wie kann es sonst sein, dass nach einer Diskussion über die Größe und Höhe eines Gebäudes, dieses von zunächst 16, über 21 auf jetzt 22 Wohnungen „wächst“? Das ist wohl eher ein Diktat als eine Diskussion.

Die angespannte Parkplatzsituation an der Rothenburger Straße als „Verkehrsberuhigung“ positiv zu bewerten, erfordert eine besondere Art von Humor. Die Bedeutung des Begriffs sollte nachgeschlagen und die Aussage zurückgezogen werden.

Ob das Projekt wirklich ein „gelungener Entwurf“ ist und ob die immer wieder angeführte „Nachfrage nach solchen Wohnungen“ zu Käufen oder Mietverhältnissen führt, wird sich in der Zukunft zeigen.

Die Art und Weise der Vorbereitung und Durchführung dieser „objektbezogenen Vorhabenplanung“ wirft auf jeden Fall eine Menge Fragen auf.

