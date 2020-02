Von Klassik bis Volksmusik

Creglingen.Zu Ehren von Dirigent und Komponist Kurt Rehfeld, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, findet am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Creglinger Stadthalle ein großer Gala-Musikabend statt (wir berichteten).

Folgende Mitwirkende werden live zu erleben sein: das Stadt- und Jugendblasorchester Rothenburg unter der Leitung von Jan-Peter Scheurer, das Rothenburger Reichsstadtblech, Leitung Herbert Meißner, Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker, das Brock-Terzett, die Chorgemeinschaft Creglingen/ Archshofen/Niederrimbach unter der Leitung von Ernst Preininger.

Die Moderation haben Heike Lüttich vom SWR sowie Karl-Heinz Rehfeld, der Sohn von Kurt Rehfeld.

Das Rothenburger Reichsstadtblech wurde im Jahr 2011 von Herbert Meißner, dem Gründer und früheren langjährigen musikalischen Leiter des Rothenburger Stadt-und Jugendblasorchesters, gegründet. Die Mitglieder sind noch aktive sowie ehemalige Mitglieder des Orchesters. Für besondere Anlässe verstärken Profimusiker das Ensemble. Kompositionen und Arrangements aus verschiedenen Zeitepochen bis hin zur zeitgenössischen Musik wie unter anderem auch Volksmusik sind im Repertoire des Orchesters. An diesem Abend werden sie den Part ‚Konzertante Blasmusik’ übernehmen.

Verjüngungssschub

Die Chorgemeinschaft Creglingen/Archshofen/Niederrimbach wurde 1979 gegründet. Dem damaligen Dirigenten Karl-Heinz Rehfeld haben sie es zu verdanken, dass es zur Chorgemeinschaft Creglingen-Archshofen kam. Im Jahr 2008 hat sich der Männergesangverein Niederrimbach der Chorgemeinschaft angeschlossen und einen Verjüngungsschub in den Gesamtchor gebracht. Zurzeit besteht der Chor aus 36 aktiven Sängern unter der Leitung von Ernst Preininger.

Die Moderation an diesem Abend hat die Hörfunkjournalistin Heike Lüttich. In den Anfangsjahren noch für den SWF tätig, kam sie später zum SDR und zu S4 Baden-Württemberg/Studio Stuttgart. Zuständig als Reporterin im ländlichen Raum, wurde sie eines Tages aufmerksam auf Kurt Rehfeld. Schon beim ersten Treffen entstand eine Freundschaft, die über lange Jahre anhielt. Regelmäßig kamen Berichte über Kurt Rehfeld in den verschiedensten Rundfunkanstalten wie SWR, BR, HR oder WDR über seine Tätigkeiten.

Karl-Heinz Rehfeld hat sich durch seine ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Gemeinde als Chorleiter, Klavierbegleiter im Kunstverein Romschlössle, Kirchenführer in der Herrgottskirche, Organist sowie Mitorganisator und Gestalter verschiedener Veranstaltungen einen Namen gemacht.

Er wird an diesen Abend bestimmt die eine oder andere Anekdote in Wort und Bild sowie Rundfunkinterviews und Aufnahmen aus der Zeit um 1940 bis in die heutige Zeit vorstellen, wie zum Beispiel die Entstehungsgeschichte des wohl bekanntesten schwäbischen Mundartliedes von Kurt Rehfeld „Oh Anna Scheufele aus Kaltental“ oder über die Zusammenarbeit seines Vaters mit Werner Veidt oder Willy Seiler zu erzählen wissen.

Auch wird er an diesem Abend Mitwirkende und Zuhörer auffordern, gemeinsam Volkslieder, die sein Vater bearbeitet hatte, mitzusingen. Ein musikalischer Abend aller Stilrichtungen, wie es in Creglingen noch nie gab, steht also an.

Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Vorbach-Tauber in Creglingen, Telefon 07933/911123, und bei der Buchhandlung Schönberger in Creglingen, Telefon 07933/990016). Weitere Auskunft erteilen Hans Schuch, Telefon 07933/7231 und Karl-Heinz Rehfeld, Telefon 07933-7213, bei denen auch telefonischer Kartenvorverkauf vor allem für Gruppen möglich ist. Auch kann man Eintrittskarten im Internet unter www.ticketburner.de oder Telefon: 09848- 9693 961 kaufen.

Für Essen und Trinken sorgt die Chorgemeinschaft.

