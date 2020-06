Viele freiwillige Helfer

Creglingen.„Ich halte es für wichtig“, sagte Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn am Dienstag vor dem Gemeinderat mit Blick auf die Öffnung des Freudenbacher Freibades am kommenden Samstag, 27. Juni (wir berichteten). Man habe genug freiwillige Helfer gefunden, freute sich der Bürgermeister über das gemeinsam mit dem Förderverein, der DLRG und Bademeister Harald Neser erarbeitete Konzept. Auch die Landfrauen, der Jugendclub und der Ortschaftsrat engagieren sich, so dass das beliebte Bad nun endlich wieder öffnen kann. „Die Einhaltung des Hygienekonzepts hat oberste Priorität,“ sagte Hauptamtsleiterin Anita Müller. Der Besuch des Schwimmbades ist nur stundenweise und mit vorheriger Reservierung möglich: 1. Zeitblock: 10 Uhr bis 13.30 Uhr, 2. Zeitblock: 14 Uhr bis 17.30 Uhr, 3. Zeitblock: 18 bis 19.30 Uhr. Die Reservierung ist möglich online unter www.freudenbach ab Freitag, 26. Juni und telefonisch unter 07933/7177 am Freitag, 26. Juni, von 11 bis 12 Uhr und von 18 bis 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020