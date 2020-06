Veranstaltungskonzept wurde überarbeitet

Creglingen/Main-Tauber-Kreis.Der Vorstand des Vereins „Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde“ hat seinen 50 Freundeskreisen in Deutschland bis 30. Juni alle Veranstaltungen untersagt.

Aber man kann sich – mit dem empfohlenen Abstand und unter Einhaltung der Regeln, die allgemein gelten – auch wieder zur Beratung in Gärten treffen. Wer Fragen hat, kann auch eine e-mail schreiben an rosenfreunde-taubertal@gmx.de oder per Post einen Brief schicken an Irmgard Linke, Rosenfreunde Taubertal, Hauptstraße 10, 97993 Creglingen. Die Vorsitzende der Rosenfreunde Taubertal gibt gerne auch telefonisch Auskunft, ihre Nummer lautet 07933/ 700 412.

Stammtisch

Auch der Rosenkongress in Überlingen konnte nicht stattfinden. Er wird auf nächstes Jahr verschoben, wie auch die gleichzeitig stattfindende Landesgartenschau. Im Rosenbogen II/2020 sind für den Freundeskreis folgende Termine angesagt: Dienstag, 11. August, um 18 Uhr im Blockhaus in Creglingen: Stammtisch mit Fachsimpeleien und Abendessen. Montag, 14. September, sowie Dienstag, 12. Oktober, ebenfalls jeweils um 18 Uhr Stammtisch im Blockhaus in Creglingen. Nichtmitglieder sind bei allen Veranstaltungen ebenfalls willkommen.

Mehr als 30 Themenvorschläge

Nachdem die Kosten für Vorträge finanziell in keinem Verhältnis mehr zum Besuch der Veranstaltungen standen, arbeitet der Freundeskreis Taubertal an einem neuen Konzept: Es enthält vorerst mehr als 30 Themenvorschläge mit der Bitte um Rückmeldung, woran man besonders interessiert ist.

Sie können auch eigene Wünsche und Anregungen einbringen. Die Veranstaltungen finden nicht mehr am Samstag statt, da haben viele bei schönem Wetter im eigenen Garten zu tun, sondern vorerst abwechselnd zwischen Montag und Dienstag, aber auch der Mittwoch wäre denkbar.

Mindestens acht Termine

Die Anzahl der Veranstaltungen wird jährlich auf mindestens acht Termine erweitert. Mitglieder des Vereins erhalten in den nächsten Tagen Post mit der Bitte um Rückmeldung.

Mitgliedern, die die Veranstaltungen nicht besuchen können, sendet der Freundeskreis die Skripte auf Anforderung auch gerne zu.

In eigener Verantwortung bietet Reinhold Schneider vom Rosenhof Taubertal einen Schnittkurs an am Samstag, 4. Juli, 14 Uhr. Das Thema lautet „Sommerschnitt für alle Rosenklassen nach Scarman“, weiterentwickelt von Reinhold Schneider.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.06.2020