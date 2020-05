Über 80 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Eichenzell/Creglingen.Die Wirthwein Eichenzell GmbH & Co. KG wird mit Wirkung zum 31. Dezember geschlossen und die Gesellschaft aufgelöst. Von der Schließung sind rund 85 Mitarbeiter betroffen, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Im Laufe des vergangenen Jahres zeichnete sich eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und dadurch ein Abflauen der deutschen Konjunktur ab. In vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft wurden rückläufige Auftragseingänge verzeichnet. So hätten auch in der Wirthwein Eichenzell GmbH & Co. KG die Umsatz-, Kosten- und damit die Ertragsziele für die Jahre 2018 und 2019 nicht erreicht werden können, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Umsatz- und Ergebniserwartungen für die Folgejahre seien ebenfalls negativ. Produktionsverlagerungen der Kunden in Richtung Osteuropa und die zunehmende Globalisierung setzen das Unternehmen zusätzlich unter Druck.

In den vergangenen Wochen hat sich die Situation, unter anderem durch die Ausbreitung von SARS-CoV-2 nochmals verschärft, so dass es zusätzlich zu einem starken Umsatzeinbruch gekommen ist. Aus all diesen Gründen wurden bereits in den letzten Monaten Kostensenkungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Einführung von Kurzarbeit, umgesetzt. Trotz der unternommenen Anstrengungen und eingeleiteten Maßnahmen sei eine Verbesserung der bereits seit längerer Zeit bestehenden schlechten Auftrags- und damit verbundenen Ertragslage nicht in Sicht. Die aktuellen Planzahlen für die kommenden Jahre bestätigen diesen negativen Trend zusätzlich. Aufgrund dieser negativen Zukunftsprognose sei die Situation wirtschaftlich nicht länger tragbar, so die Pressemitteilung. Somit mussten die drei Geschäftsführer der Wirthwein Eichenzell GmbH & Co. KG nach intensiven Überlegungen die Entscheidung treffen, Wirthwein Eichenzell mit Wirkung zum 31. Dezember zu schließen und die Gesellschaft aufzulösen. „Wir bedauern es außerordentlich in der aktuell angespannten Situation diesen Schritt gehen zu müssen“, kommentieren die Geschäftsführer Frank Wirthwein, Marcus Wirthwein und Rainer Zepke die „schwere Entscheidung“.

Die von der Schließung betroffenen Mitarbeiter wurden in einer Betriebsversammlung informiert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.05.2020