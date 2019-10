„Trocken sein“ wichtiger als jeder Titel

Beim „Well Being Day“ der Sportjugend Mergentheim in der Creglinger Mehrzweckhalle ging alles ums Wohlbefinden. Höhepunkt war der Vortrag des ehemaligen Bundesliga-Profis Uli Borowka.

Creglingen. Was macht Gesundheit aus? Um diese Frage ging es beim „Well Being Day“ der Sportjugend Mergentheim am Donnerstag. Insgesamt mehr als 100 Siebtklässler der Werkrealschule Creglingen, der Realschule Creglingen und des Bildungszentrums Niederstetten erfuhren in zahlreichen Workshops alles rund um Suchtprävention, gesunde Ernährung und Sport.

Höhepunkt der Veranstaltung war ein Vortrag des ehemaligen Bundesliga-Fußballers Uli Borowka, zu dem neben den Schülern auch die Öffentlichkeit eingeladen war. Warum die Wahl gerade auf Borowka als Redner fiel, ist leicht zu erklären. Denn der 57-Jährige war nicht nur 16 Jahre lang Bundesliga-Profi, sondern auch 16 Jahre lang Alkoholiker. Seit mittlerweile 19 Jahren ist er nun bereits trocken, seit acht Jahren ist er in Deutschland unterwegs und hält Vorträge zum Thema Suchtprävention. So auch in Creglingen.

Die Zuschauer bekamen dabei einen sehr intimen Einblick in Borowkas Geschichte, schonungslos erzählte er über seinen Kampf gegen Alkohol-, Medikamenten- und Spielsucht. Aber natürlich durfte auch die eine oder andere launige Anekdote aus seiner Karriere nicht fehlen. Rund zwei Stunden lang erzählte Borowka sehr eindringlich seine Geschichte und beantwortete dabei auch die zahlreichen Fragen der großen und kleinen Zuhörer im Publikum.

Zu Beginn hatte der 388-fache Bundesligaspieler eine ernste Botschaft mitgebracht. Gerade beim Thema Alkohol laufe die Situation in Deutschland komplett aus dem Ruder, kritisierte er. „Es kann doch etwas nicht stimmen, wenn bei einem Jugendspiel die Hälfte der Eltern frühs mit einer Bierpulle am Spielfeldrand stehen“, so Borowka. Auch die Vereine nahm er dabei in die Pflicht. Heute gebe es bei diesen kaum mehr eine Veranstaltung ohne vier bis sechs Bierwagen. Zugleich betonte der gebürtige Sauerländer aber, dass er niemandem etwas verbieten wolle. Allerdings müssten die Erwachsenen als Vorbild vorangehen.

Selbst erstmals in Kontakt gekommen mit dem Alkohol ist Borowka als 15-Jähriger während der Lehre zum Maschinenschlosser, als ihn der Geselle aufforderte ein Bier mitzutrinken. Genau wie anschließend die Fußball-Kumpel aus der B-Jugend. Er beugte sich dem Gruppenzwang und trank mit. An dieser Stelle hatte der gebürtige Sauerländer einen wichtigen Ratschlag für die zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Publikum. „Nein zu sagen ist Stärke, sich mitziehen zu lassen ist Schwäche“, so sein eindringlicher Appell.

Eine Kiste Bier pro Tag

Bereits mit 19 Jahren hatte Borowka den Sprung zum Fußball-Profi geschafft, spielte bei Borussia Mönchengladbach unter Trainer Jupp Heynckes.

In dieser Zeit sei sein Alkoholkonsum noch im Rahmen gewesen, wie er Zuhörern erzählte. Der Absturz folgte dann während seiner nächsten Station bei Werder Bremen, wo er neun Jahre lang die Fußballschuhe schnürte. „Ich habe in Bremen am Tag eine Kiste Bier, eine Flasche Wodka und eine Flasche Whiskey getrunken“, erinnerte sich der Ex-Profikicker. Mitunter habe er bis um drei Uhr nachts gesoffen, und sei dann am nächsten Tag trotzdem um neun Uhr beim Training voranmarschiert. „Ich hatte das Gefühl, dass mir nichts passieren kann, solange ich meine Leistung bringe“, so Borowka. Und schließlich habe der Verein ihn ja auch gedeckt.

Auf den Gedanken, dass er ein Alkoholproblem haben könnte, sei er deswegen zu keiner Zeit gekommen. Einmal habe ihn sein Mitspieler und Freund Günter Hermann darauf angesprochen. Borowkas Reaktion: „Ich habe ihm im nächsten Training fast das Schienbein gebrochen, weil er es gewagt hatte, mein Problem anzusprechen“. Nicht nur der Alkohol ist damals sein ständiger Begleiter. Er ist auch medikamentenabhängig, insgesamt 14 Jahre lang. „Und ich rede nicht von Aspirin“, merkte der ehemalige Defensivspieler an. Mitunter mehrere Voltaren 100, ein starkes Schmerzmittel, habe er während seiner Profikarriere täglich „eingeworfen“.

Bis 1996 ging das so weiter. Dann entließ ihn Werder Bremen, seine Karriere war damit abrupt beendet. Im Jahr 2000 schließlich begab er sich wegen seiner Alkoholsucht in eine Reha-Klinik. Allerdings nicht aus freien Stücke. „Mein ehemaliger Mitspieler Christian Hochstätter und Wilfried Jacobs, damaliger Präsident von Borussia Mönchengladbach, ließen mich abholen und in die Klinik bringen“. Insgesamt vier Monate blieb Borowka dort. Und hat seitdem nie mehr einen Tropfen Alkohol angerührt. „Jeder Tag, an dem ich trocken bin, ist für mich wichtiger, als jeder Titel den ich gewonnen habe“, betonte der ehemalige Nationalspieler.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019