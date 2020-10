Traumhafte Bilder im Romschloss

Creglingen.Corona zum Trotz fanden sich die gerade erlaubten 30 Besucher zum zweiten Konzert des Kunstvereins Romschlössle ein. Eigentlich wäre es das vierte Konzert dieses Jahres gewesen. „Märchenbilder“ lautete der Titel und in der Tat, es war märchen- und traumhaft, was von Tanja Uhde (Cello) und Lisa Wellisch (Klavier) geboten wurde.

Schon das erste Werk, Franz Schuberts „Ständchen“, führte in der Bearbeitung für diese Besetzung in traumwandlerische, nächtliche Sphären. Geballte Dramatik im Erlkönig, in dem das Cello abwechselnd die Gesangs- und in den Zwischenspielen die Bassstimme intonierte.

Highlights waren Robert Schumanns „Märchenbilder“ und Franz Schuberts berühmte „Arpeggione“-Sonate. Mit inniger, sanfter und doch jederzeit zu großer Expansion fähiger Tongebung fesselte und faszinierte Tanja Uhde vom ersten Moment an. Sie schien eins mit ihrem Instrument zu sein, das ungewöhnlich ausgeglichen in warmer Klangfarbe vom tiefen Register bis in die höchsten Lagen erklang. Tanja Uhdes Legato nobel, ihr cantabile von großer Ausdruckskraft. Inspirierend, immer wieder neue Akzente setzend, wusste Lisa Wellisch zu begeistern. Alle Farben und dynamischen Möglichkeiten des Flügels nutzend, war sie der Cellistin in jedem Moment eine ebenbürtige Partnerin.

Eine Zugabe gönnten die Künstlerinnen dem begeisterten Publikum, dem Applaus nach hätten es noch mehrere sein können.

Am 1. Advent verabschiedet sich der Kulturverein nach 28 Jahren mit seinem letzten Konzert. Am 28. November, 20 Uhr, ist ein Adventskonzert in der Stadtkirche Creglingen vorgesehen.

Mitwirkende werden vor allem Musikschaffende der Region, so Bärbel Buss (Harfe), Ernst Preininger, Karl-Heinz Rehfeld, Klaus von Sacken und einige Überraschungsgäste sein. Im Jahr 2021 wird die Konzertreihe unter anderer Leitung fortgesetzt. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020