Thema Bodenpflege

Creglingen.Die Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde hat eine Namensänderung beschlossen. Ab sofort heißt der Verein ‚Deutsche Rosengesellschaft seit 1883’ und hat auch ein neues Rosenlogo. Ab 1. August dürfen sich alle Freundeskreise wieder zu Stammtischen treffen, und so starten die Rosenfreunde Taubertal am Dienstag, 11. August, um 18 Uhr in Creglingen im Blockhaus, hoffentlich im Biergarten. Man muss am Tisch zwar keine Maske tragen, sollte aber eine dabei haben. Gäste sind, wie immer, willkommen.

Ein neues Konzept sieht vor, dass die Teilnehmer aus 80 Themen ein oder zwei für diesen Stammtisch auswählen können. Das Wesentliche wird schriftlich festgehalten und den Mitgliedern auf Wunsch nachträglich zugesandt. So kann man das Ergebnis auch später noch einmal nachlesen. Diese Möglichkeit gab es bei den bisher üblichen Vorträgen nicht.

An diesem Abend hat sich die Freundeskreisleitung vor allem auf Fragen der Bodenbearbeitung und der Bodenpflege im Garten vorbereitet. Dabei wird natürlich über die Böden hier im Taubertal gesprochen, die nach langen niederschlagsfreien Zeiten „bockelhart“ sind, wie eine Rosenfreundin das nennt.

Man kann aber auch jede andere Frage einbringen. Vielleicht ist sie, wenn sie in ein komplexes Umfeld gehört und auch für die anderen Rosenfreunde interessant ist, das Thema des nächsten Stammtisches.

Bei dieser Gelegenheit kann man auch, so noch nicht geschehen, die Fragebögen mitbringen, die im Vorfeld an die Mitglieder verschickt wurden oder diese, bei Verhinderung an dem Tag, mailen oder per Post schicken. Das unterstützt die Arbeit des Freundeskreises.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020