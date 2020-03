Theaterabende sollen trotzdem stattfinden

Reinsbronn.Der Theaterverein Reinsbronner Bühnenzinnober hat nach eingehender Beratung beschlossen, die Theaterabende im Reinsbronner Gemeindehaus wie geplant durchzuführen.

Nachdem sich der Verein vom Gesundheitsamt hatte beraten lassen, fiel die Entscheidung zugunsten der Aufführungen – unter bestimmten Voraussetzungen und unter der Maßgabe, dass sich die Situation bis zur Premiere am Freitag, 13. März, nicht wesentlich verschlechtert.

Der Verein habe sich die Entscheidung angesichts der Lage an der Corona-Virus-Front nicht leicht gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Theatervereins. Man sei aber zu der Überzeugung gelangt, dass unter Einhaltung bestimmter Vorgaben das Risiko so minimiert werden könne, dass eine Durchführung der Theaterabende verantwortbar sei. Zumal es seitens der Behörden kein generelles Verbot öffentlicher Veranstaltungen gebe. Wohl aber gebe es Handlungsempfehlungen, nach denen sich der Theaterverein richtet.

Besucher der Theaterabende, die sich bis maximal 14 Tage vorher in einem Risikogebiet, etwa Südtirol, aufgehalten haben, dürfen die Veranstaltungen nicht besuchen, genauso wie Menschen mit Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall.

Wer erkennbare Erkältungssymptome aufweist, sollte ebenso wenig teilnehmen wie vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Der Theaterverein wird auf die erforderliche Handhygiene hinweisen.

Zudem ist der Verein angehalten, die Kontaktdaten der Besucher zu erfassen und sie unter der Wahrung des Datenschutzes so lange aufzubewahren, bis die mögliche Inkubationszeit – maximal circa 14 Tage – verstrichen ist. Ferner appelliert der Verein an die Besucher, sich auf der Homepage des Landratsamtes über die aktuelle Lage zu informieren und entsprechend verantwortungsvoll zu handeln. Der Theaterverein ist überzeugt, dass trotz dieser Einschränkungen gute Unterhaltung möglich ist. Die Komödie „Unter Schwestern“ zeigt auf humorvolle Weise, wie das Thema Erbschaft eine Familie in Nöte bringen kann. Regisseurin Frederike Faust hat das Stück in gut zwei Monaten mit dem achtköpfigen Ensemble einstudiert.

Folgende Spieltermine sind vorgesehen: Freitag, 13., Sonntag, 15., Freitag, 20., Samstag, 21., Sonntag, 22., Freitag, 27., Samstag, 28. und Sonntag, 29. März sowie Freitag, 3. und Samstag, 4. April. Freitags und samstags ist um 20 Uhr Beginn, sonntags bereits um 18 Uhr. Angesichts der erforderlichen Formalien empfiehlt sich rechtzeitige Anreise. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Der Kartenvorverkauf läuft über die Firma „burnout events“. Karten gibt es im Internet unter www.ticketburner.de und unter der Hotline 09848/9693961. Informationen zu den Aufführungen gibt es ferner auf der Vereinshomepage www.buehnenzinnober.de.

