SWR-Ratespiel in Creglingen

Creglingen.Creglingen liegt an der Romantischen Straße – und um „Straßen“ dreht sich auch alles in der SWR-Ratesendung „Stadt, Land, Quiz“ am 18. Juli.

Dann wird im dritten Fernsehprogramm ausgestrahlt, was bereits am heutigen Dienstag, 23. Juni, aufgenommen worden ist – denn heute ist Creglingen an der Reihe. Der SWR-Moderator Jens Hübschen macht Menschen, die ihm auf der Straße begegnen, zu Mitspielern. Jens Hübschen stellt seine Zufallskandidaten vor die Aufgaben, die er in Form von Texten, Fotos, Geräuschen und Filmen in einem Tablet-PC mitführt.

Anita Bone-Czerniejewski und der FN-Redakteur Arno Boas müssen derweil in maximal fünf Stunden ein Bilderrätsel lösen und ein Schnellfragequiz bestehen. Beim Bilderrätsel hoffen die beiden Stadtpaten auf viele Mitrater. Los geht’s gegen 11 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.06.2020