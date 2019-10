Sucht und Ernährung in den Blickpunkt gerückt

Creglingen.Mit dem ersten „Well Being Day“ in Creglingen schlug die Sportjugend Mergentheim ein neues Kapitel auf, bei dem es umfangreiche Informationen und Ratschläge rund um das Thema Sucht-Ernährung-Bewegung gab (wir berichteten).

Damit setzte die Sportjugend die Vorgabe für den Erhalt der Spendengelder vom Sponsorenlauf anlässlich des ebm-papst Marathons 2018 um. Jeweils die 7. Klassen der Realschule und Werkrealschule Creglingen sowie des Bildungszentrums Niederstetten beteiligten sich am Well Being Day. Alle Schüler konnten im Vorfeld zwischen sechs Workshops der Themen Sucht-Ernährung-Bewegung ihre drei Favoriten auswählen.

Zu Beginn trafen sich alle Beteiligten in der Sporthalle, wo sie vom Konrektor und Stellvertretenden Sportkreisjugendleiter Michael Frank und den beiden Moderatoren Michael Geidl und Sascha Silberzahn begrüßt wurden. Im Themenfeld Sucht informierte die Verkehrswacht Tauberbischofsheim über die Gefahren der Alkoholsucht und ihre Auswirkungen. Wie es ist wenn man Alkohol im Blut hat, erlebten die Schüler anhand von Alkoholbrillen.

Ein ganz aktuelles Thema behandelte Doktor Rudolf von der Klinik Mosbach mit der Handy- und Internetsucht. Neben den vielfältigen Möglichkeiten machte er die Schüler auch auf die großen Gefahren durch einen ungebremsten Medienkonsum aufmerksam, die das Verlieren von sozialen Kontakten und die Vereinsamung beinhalten.

Die beiden Referentinnen Herrmann und Balbach vom Landwirtschaftsamt in Bad Mergentheim informierten die Schüler beim Thema Ernährung über den Sinn eines guten ersten und zweiten Frühstückes und über die Inhaltsstoffe von Fertigmüsli. Von der Realschule Creglingen informierte F. Staiger über die Aufgaben der Ernährung. Anhand einer Blindverkostung probierten die Schüler ungesunde Dinge wie Chips und Cola mit ihrem hohen Anteil an Fett und Zucker sowie getrocknetes Gemüse und Apfelsaftschorle, was im Gegensatz dazu zur gesunden Ernährung gehört.

Welche großen Auswirkungen einige Kilos mehr auf den Rippenhaben, erfuhren die Teilnehmer von Ralf Stehle, der für das Gesundheitsmanagement von ebm-papst zuständig ist. Sie absolvierten einige Kraftübungen sowie Treppenlaufen ohne und mit fünf kg schweren Rucksäcken.

Bei Stefanie Höttges von der AOK Heilbronn bewältigten die Schüler einen Fitnesstest und bekamen Übungen für Zuhause gezeigt. Ebenso waren die SchülerInnen bei einem einstündigen Pilates-Workshop und einer anschließenden Entspannungsreise bei Eleisa Haag aus Oberstetten richtig gefordert.

Zum Abschluss trafen sich alle Beteiligten wieder in der Sporthalle zur Abschlussrunde des ersten Teils des Well Being Day. Der Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach bedankte sich beim gesamten Vorstand der Sportjugend für die Organisation und den reibungslosen Ablauf des Tages sowie bei allen Referenten mit einem Korb gefüllt mit gesunden Lebensmitteln aus der Region. Die Helferinnen der Cafeteria der Schule hatten leckere gesunde Hamburger, Gemüsesticks mit Dips sowie eine große Salatbar zubereitet, um den großen Hunger nach dem anstrengenden Nachmittag zu stillen.

Abschließend wurde den zahlreichen Sponsoren Lob und Anerkennung ausgesprochen.

