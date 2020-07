Stets den Arbeitsalltag aller bereichert

Lauda/Bad Mergentheim.Der hoch geschätzte und allseits beliebte Mitarbeiter Roland Hofmann wurde bei der Jugendhilfe Creglingen Mitte Juli in den Ruhestand verabschiedet. 20 Jahre hielt der gelernte Büromaschinenmechaniker und Holzmechaniker/Schreiner als Hausmeister und Fahrer der Einrichtung die Treue.

Einsatzgebiete: Lauda und Kurstadt

Seine Einsatzgebiete waren in der Mobilen Jugendbetreuung in Bad Mergentheim und der Tagesgruppe in Lauda. Neben klassischen Reparaturen und Instandsetzungen unterstützte er die Hauswirtschaft und fungierte als Fahrer für die Kinder der Tagesgruppen und Sozialen Gruppenarbeit. Zudem war er der Fahrzeugbeauftragte, Brandschutzhelfer und Sicherheitsbeauftragter der Mobilen Hilfen in Bad Mergentheim. Die aktuellen und ehemaligen Vorgesetzten sowie der Betriebsratsvorsitzende der Jugendhilfe Creglingen fanden im Rahmen einer kleinen Feierstunde nur lobende Worte für den künftigen Ruheständler. Sein Arbeitseinsatz war geprägt von Zuverlässigkeit, Treue, Offenheit und Flexibilität und deren Ergebnis immer von hoher Qualität und Nachhaltigkeit. Zahlreiche Werkstücke werden noch die nächsten Jahre die Räume der Mobilen Jugendbetreuung zieren. Angespielt auf ein neues Computerprogramm der Einrichtung fasste man Roland Hofmanns Eigenschaften als einzigartig präzise, leistungsstark und actionreich zusammen. Als humorvolle und freundliche Person – „also ein super Typ“ – bereicherte er den Arbeitsalltag der Kollegen. Ebenso fand er für die betreuten Kinder und Jugendlichen bei den Fahrdiensten immer das richtige Wort und leistete eine wertvolle Arbeit.

Die Mobile Jugendbetreuung (MOB) der Jugendhilfe Creglingen bietet für den südlichen Main-Tauber-Kreis alle ambulanten Jugendhilfeleistungen an. Weiterhin gehören die Jugendsozialarbeit an den beruflichen Schulen in Bad Mergentheim und die Schulsozialarbeit zur Mobilen Jugendbetreuung. Die Angebote für unbegleitete minderjährige Ausländer werden ebenso von hier gesteuert.

Die Lerngruppe auf Zeit, Integrationshilfen im Kindergarten und Schulbegleitungen sind ebenfalls unter dem Dach der Mobilen Jugendbetreuung zu finden und werden im gesamten Landkreis angeboten. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.07.2020