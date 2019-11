„Stärken der Partei herausstellen“

Creglingen.Bei der Jahreshauptversammlung des Creglinger CDU- Stadtverbandes dankte die Vorsitzende Martina Schlegl allen Mitgliedern für deren tatkräftige Unterstützung in allen Belangen. Besonders freute sich die CDU über das hervorragende Engagement ihrer Kreisrätin Dr. Gerti Willfarth.

„Wir wissen, wie voll der Terminkalender von Dr. Gerti Willfarth ist. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass durch sie Creglingen im Kreistag so gut vertreten ist und wir nach wie vor eine Stimme durch sie haben“, lobte die Vorsitzende in ihrem Bericht. „Wir sind durch unsere konstruktive Zusammenarbeit sehr gut vernetzt. So sind wir nicht nur kreisweit vertreten, sondern sogar landesweit. Darauf sind wir sehr stolz“, so Schlegl weiter.

In Landesvorstand gewählt

Im Juli wurde Martina Schlegl mit einem hervorragenden Ergebnis in den Landesvorstand der Frauenunion gewählt und vertritt seitdem auch auf dieser wichtigen Ebene den Main-Tauber-Kreis. Als Vertreter der Stadt Creglingen dankte Bürgermeister-Stellvertreter Karl Haag für gute Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen und unterstrich das Miteinander, das herrsche.

Im weiteren Bericht wurden diverse politische Themenfelder beleuchtet. Besonders von der Bundespolitik erhoffe man sich mehr „Strahlkraft“ bis in landespolitische Angelegenheiten und somit in Themen vor Ort.

Als Vorstand wurden gewählt: 1. Vorsitzende Martina Schlegl, drei Stellvertreter: Daniela Pfeuffer, Martin Geißendörfer und Reinhold Hofmann; Schriftführerin: Rosemarie Krüger; Pressesprecherin: Tanja Benz sowie acht Beisitzer: Reinhold Gundel, Wilfried Kleinschrodt, Thomas Kött, Isabella Manzolillo, Elfriede Metzger, Gerold Ott, Lars Schulz und Rainer Schulz. „Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit“, so die wiedergewählte Vorsitzende.

„Vorbildlich“

Sie warf den Blick auf die Herausforderungen der nächsten Monate, bei der auch die Landtagswahl im Jahr 2021 bereits näher rücke, was den Übergang zum Bericht des Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, bildete. „Ich möchte mich für die hervorragende Arbeit von Martina Schlegl in den vergangenen zwei Jahren ihrer Amtszeit als Vorsitzende des CDU Stadtverbands Creglingen bedanken“, so Reinhart.

Auch ihr Engagement, welches sie nun mit ihrer Funktion im Landesvorstand der Frauen Union Baden-Württemberg ergänzt habe, sei vorbildlich, gerade vor dem Hintergrund der hohen beruflichen Belastung. Bundes- und landesweit stehe die Union einmal mehr vor großen Herausforderungen, welche die künftige Ausrichtung und Entwicklung der Union nachhaltig beeinflussen würden.

Während die Mehrheitsfindung im sich ändernden Parteiensystem auf Bundes- und Landesebene nicht einfacher geworden sei, gelte es umso mehr die Stärken der Union, die als letzte große Volkspartei gerade in Baden-Württemberg besonders die Interessen der Menschen im ländlichen Raum vertrete, herauszustellen.

Dies habe sich auch in den aktuell noch laufenden Beratungen zum Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2020/2021 gezeigt. Das Land müsse sich mehr als jemals zuvor für einen drohenden wirtschaftlichen Abschwung wappnen.

Die Umbrüche besonders in der Automobilwirtschaft würden nicht ohne Folgen für die Menschen im Land bleiben. Hier sei es Aufgabe der Politik, schon jetzt die Weichen klug für die Zukunft zu stellen.

Für Flächenfaktor

Er werde sich auch weiterhin für die Schaffung einer Landarztquote und eines Flächenfaktors bei der Steuerzuweisung für ländliche Städte und Gemeinden einsetzen. Die regionale Infrastruktur sei ebenso wichtig wie die der Ballungsräume.

Ebenso wie der Ausbau der Digitalisierung mit Glasfaser und Mobilfunk, der ein entscheidender Standortfaktor in der Frage von Ausbau oder Neuansiedlungen von Unternehmen sei. Aber auch für das geplante Volksbegehren zum Artenschutz sei es nun gelungen, einen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss zu finden.

Die gemeinsam vereinbarten Eckpunkte würden nun weiter diskutiert, so dass die Auswirkungen, die für zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe in der Region existenzgefährdend gewesen wären, so wohl nicht eintreten würden.

„Die Landwirte, Obstbauern, Winzer und viele mehr prägen seit Jahrhunderten das Landschaftsbild der heimischen Kulturlandschaft. Diesen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt wollen wir schützen und wahren - auch in Zukunft“, so Reinhart. Abschließend ehrte der Kreisvorsitzende die Stadtverbandsvorsitzende für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Union. Wolfgang Reinhart überreichte Urkunde und Ehrennadel in Bronze an Martina Schlegl. cdu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019