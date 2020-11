Spatenstich für neue Schnell-Produktionshalle

Creglingen.„Es macht uns stolz, dass eine Firma wie Karl Schnell in solchen Krisenzeiten bei uns derart expandiert“, meinte Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn strahlend beim symbolischen Spatenstich für eine neue Produktionshalle im Industriegebiet. Dies sei ein positives Signal auch in schwierigen Zeiten, das hier gesetzt werde. Aktuell erweitert die Mittelstandsfirma bereits an

...