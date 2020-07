Spaß am Lesen wird gefördert

Creglingen.Die Leseclub-Aktion im Regierungsbezirk (RP) Stuttgart startet am heutigen Montag, 13. Juli, in die elfte Runde. Die Creglinger Bücherei war von Anfang an mit dabei.

„Heiss auf Lesen“© ist die Leseclubaktion in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis ins Teenager-Alter. Regierungspräsident Wolfgang Reimer ist der Schirmherr.

91 Büchereien beteiligt

In diesem Jahr beteiligen sich 91 Bibliotheken im Regierungsbezirk. Auch diesen Sommer wurden speziell dafür zahlreiche neue Kinder- und Jugendbücher eingekauft.

Ziel der Aktion ist es, dass Kinder Spaß am Lesen haben und ganz nebenbei das Textverständnis und die sprachliche Kompetenz gefördert werden. Ein absolutes Highlight ist dann jeweils die Abschlussveranstaltung im Herbst.

Hierfür nimmt sich Bürgermeister Uwe Hehn besonders viel Zeit. Bei einem Literaturquiz dürfen die Kinder das Wissen ihres Stadtoberhauptes testen. Für alle Lesekinder gibt es Preise bei der Urkundenübergabe.

