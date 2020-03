Souverän für Bayerische Meisterschaft qualifiziert

Creglingen.Mit zwei Mannschaften nahmen die Skatfreunde Creglingen an der Mainfränkischen Mannschaftsmeisterschaft teil, die in Gollhofen bei Uffenheim ausgetragen wurde.

Die erste Mannschaft in der Besetzung Oswald Müller, Christian Frank sowie Michael und Helmut Wörrlein konnte sich nach insgesamt sechs Serien zu je 48 Spielen und über 13 Stunden Konzentration den dritten Platz unter insgesamt 17 Teams erkämpfen und sich souverän für die Bayerische Mannschaftsmeisterschaft am 5. Juli in Lauf qualifizieren.

Die Skatfreunde Creglingen sind seit 1996 einziger baden-württembergischer Vertreter im Mainfränkischen Skatverband, zu dessen Einzugsgebiet die Landkreise Aschaffernburg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Schweinfurt, Kitzingen, Würzburg sowie der Altkreis Uffenheim gehören.

Das Creglinger Team startete am ersten Tag fulminant: Michael und Helmut Wörrlein sorgten mit hervorragenden 1664 (17:0) bzw. 1651 Punkten (15:0) in der ersten Serie für die beiden besten Ergebnisse aller 68 Spieler. Da auch Oswald Müller starke 1110 (11:2) und Christian Frank passable 896 Punkte (9:0) beisteuerten, bedeutete dies mit insgesamt stolzen 5330 Zählern bei 52 gewonnenen und nur zwei verlorenen Spielen die Tabellenführung.

Diesem Traumstart folgte der erste Rückschlag, denn in Runde zwei konnten lediglich Michael Wörrlein (1007) und Oswald Müller (991) ein ansehnliches Ergebnis erreichen, so dass man am Ende dieser Serie auf Rang vier in der Gesamtwertung zurückfiel. In Serie drei gelang es dem Creglinger Quartett dann mit gleich vier guten Resultaten und insgesamt 4450 Punkten, also mit einem hervorragenden 1100-er Schnitt, die Tabellenspitze wieder zurückzuerobern. Leider folgte mit einer mageren Gesamtausbeute von 3222 Punkten in der vierten und letzten Serie des Tages gleich wieder ein Dämpfer. Am nächsten Tag wurde dann gesetzt, als Tabellendritter spielte man also an den ersten vier Tischen im direkten Vergleich gegen die anderen drei der vier bestplatzierten Teams.

Die starke Konkurrenz, die unter anderem auch Bundesligaspieler in ihren Reihen hatte, ließ die Taubertäler aber nicht vor Ehrfurcht erstarren.

Natürlich, wie immer unabdinglich, auch mit dem nötigen Kartenglück schaffte man einen ausgezeichneten 1200 er-Schnitt und ging als Tabellenzweiter und somit durchaus realistischen Hoffnungen auf den zweiten Titelgewinn nach 2013 in die sechste und letzte Serie. Hier wendete sich Fortuna allerdings völlig von den Creglingern ab, lediglich Oswald Müller (1214/12:1) und Michael Wörrlein (1057/11:2) erzielten ansehnliche Ergebnisse. Christian Frank (633/8:1) und vor allem Helmut Wörrlein (280/3:2) hatten keine andere Wahl als sich mit dem Reizen zurückzuhalten und auf Schadensbegrenzung zu spielen.

Trotz bescheidener 3179 Punkte in der letzten Serie stand nach einer insgesamt sehr soliden Mannschaftsleistung an beiden Tagen unterm Strich, wie schon einmal im Jahr 2009, ein verdienter dritter Platz für die Skatfreunde Creglingen. Die zweite Mannschaft mit Sigrid Friedl, Peter Jankowski, Frank Denner und Kurt Krank, der erstmals mitwirkte und mit 5297 Zählern bei 46 gewonnenen und lediglich nur zwei verlorenen Spielen eifrigster Punktesammler seines Teams war, schloss das Turnier auf Rang 16 ab. H.W.

