Schuldenabbau fortgesetzt

Creglingen.Der Creglinger Gemeinderat hat am Dienstag in seiner Sitzung in der Mehrzweckhalle die Jahresrechnung für das Jahr 2018 festgestellt. Auch wurden die Haushaltsreste für 2018 festgestellt.

Kämmerin Rica Neckermann erläuterte dem Gremium Einzelheiten des Zahlenwerks. Unter anderem verwies sie darauf, dass man weiter Schuldenabbau betreibe und trotzdem Geld in die Infrastruktur wie Wege, Gebäude oder Stützmauern stecke.

Rücklage geschrumpft

2018 hat die Stadt deutlich in die allgemeine Rücklage gegriffen, was dazu führte, dass sie von 1,3 Millionen Euro auf die Mindestrücklage von 215 236 Euro schrumpfte. „Das sieht aber in den Jahren 2019 und 2020 wieder besser aus“, kündigte die Kämmerin an. Erfreulich sei, dass die Einwohnerzahl 2018 um 31 Personen zugenommen habe, was höhere Landeszuweisungen zur Folge habe.

Der Gesamtschuldenstand der Stadt sank von 8,467 Millionen auf 8,169 Millionen Euro, was eine um 75 Euro verringerte Pro-Kopf-Verschuldung bedeutet. Einstimmig stellte der Gemeinderat nicht nur die Jahresrechnung fest, sondern auch die Haushaltsreste in Höhe von 303 829 Euro. Hier handelt es sich um Geld für die Ortschaftsbudgets (181 506 Euro) und für die Schulsanierung (122 323 Euro).

Von den Eigenbetrieben

Der Gemeinderat segnete ferner den Jahresabschluss und das Jahresergebnis der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Jahr 2018 ab. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung schloss mit einem Gewinn von 76 89 Euro ab, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit einem Gewinn in Höhe von 276 448 Euro. Beide Gewinne wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Abschließend entlastete der Gemeinderat auf Antrag von Stadtrat Karl Haag den Betriebsleiter des Eigenbetriebs Wasserversorgung, Uwe Hehn, die kaufmännische Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, Rica Neckermann und den technischen Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, Jürgen Korb. abo

