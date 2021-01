Schneller auf den Markt reagieren

Creglingen.Die Wirthwein AG hat 100 Prozent an einem chinesischen Joint Venture erworben, und somit ist die Shenyang Wirthwein Technology Co. Ltd. nun im vollständigen Besitz des Kunststoffspezialisten aus dem Taubertal.

Shenyang liegt im Nordosten der Volksrepublik China und ist die Hauptstadt der Provinz Liaoning. Die Metropole mit ihren über acht Millionen Einwohnern habe eine außergewöhnlich

...