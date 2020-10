Creglingen.Im Rahmen der Creglinger Wandelwoche präsentiert die Buchautorin und Referentin des Bayerischen Rundfunks, Daniela Wattenbach, ihren neuen Ratgeber „Sauerteig und Wadenwickel – das 1x1 für einen nachhaltigen Haushalt“ am Montag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Romschlössle.

Daniela Wattenbach ist Fränkin mit Leib und Seele. Als ausgebildete Hauswirtschafterin, Kräuter- und Volksheilpädagogin und Bio-Imkerin kennt sie sich bestens aus mit den Themen Haushalt, Kochen, Natur und gesundes Leben.

Möglichst vieles selbst machen, regional und saisonal kochen, so lautet ihr Motto. In der Küche haben es ihr besonders die traditionell überlieferten Rezepte ihrer Heimat angetan. Zusammen mit ihrem Mann lebt Daniela Wattenbach im mittelfränkischen Burgbernheim auf einem 400 Jahre alten Bauernhof, den sie in mühevoller Arbeit selbst liebevoll restauriert haben.

Im Herbst 2018 erschien Daniela Wattenbachs erstes Buch „Heimat im Glas“ im Südwest Verlag. Ihr zweites Buch „Sauerteig & Wadenwickel - das 1x1 für einen nachhaltigen Haushalt“ erscheint Ende Oktober.

Die Autorin stellt dem Publikum ihr Buch im Romschlössle persönlich vor. Daniela Wattenbach zeigt, wie man auf natürliche Art und Weise viele Dinge für den Haushalt selbst herstellen kann. So verzichtet sie seit Jahren in ihrem eigenen Zuhause fast vollständig auf Chemie, Plastik und industriell verarbeitete Lebensmittel.

Sie gibt Tipps für die Vorratshaltung in der Speisekammer, zu Garten und Balkon und zur „kleinen Hausapotheke“, die jeder haben sollte. Für die Sendung „Wir in Bayern“ im Bayerischen Rundfunk tritt Daniela Wattenbach regelmäßig als Expertin für Heil- und Kräuterkunde im Fernsehen auf .

Verbindliche Anmeldung ist erforderlich in der Bücherei, Telefon 07933/1494. Saalöffnung ist um 19 Uhr.

