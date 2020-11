Rollerfahrer nach Kollision gestürzt

Creglingen.Ein Rollerfahrer und ein PKW sind am Samstagnachmittag in Creglingen kollidiert. Ein 80-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Auto auf der Bad Mergentheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe einer Tankstelle wechselte er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, um an einem am Fahrbahnrand wartenden Fahrzeuge vorbei zu fahren. Zeitgleich wollte ein 50-jähriger Rollerfahrer nach links auf das Tankstellengelände abbiegen.

Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit circa 3000 Euro beziffert. Neben den Polizeibeamten kam zur Fahrbahnsäuberung auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

