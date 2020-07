Repair-Café

Creglingen.Das RepairCafé am heutigen Samstag, 11. Juli, findet parallel zum Creglinger Regionalmarkt statt, diesmal in leicht veränderter Form. Das ehrenamtliche Team steht von 10 bis 12 Uhr vor dem „Komm“ zur Verfügung, um kaputte Gegenstände wieder in Schwung zu bringen. Aus hygiene- und platztechnischen Gründen kann nicht im „Komm“ repariert werden. Diesmal sollen vor allem Fahrräder, Dreiräder oder andere (sperrige) „Sommerspielzeuge“ gebracht werden, die man auch draußen ohne Tisch auf Vordermann bringen kann. Außerdem ist eine Do-it-Yourself-Aktion am Kreativstand geplant, mit der man im Alltag Plastik einsparen und Müll vermeiden kann. Das Angebot entfällt bei schlechtem Wetter.

