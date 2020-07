Rainer Zepke übergibt an Dr. Ralf Zander

Creglingen.Rainer Zepke begann seine Karriere bei der Wirthwein AG am 1. Februar 2002 als Kaufmännischer Leiter. Zum 1. Juli 2010 wurde er in den Vorstand berufen und für das Ressort Finanzen verantwortlich. Auf eigenen Wunsch scheidet Zepke zum 31. Juli 2020 aus dem Unternehmen aus, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Zum Nachfolger als Finanzvorstand wurde Dr. Ralf Zander berufen, der seine Arbeit am 1.

...