Rainer Menikheim krönt Aufholjagd

17 Tage – 46 Spiele: Nach einem wahren Marathon standen die Clubmeister der Tennisabteilung des FC Creglingen fest.

Creglingen. Unter großem Applaus der etwa 40 Zuschauer stand nach einem wahren Marathon der letzte Clubmeister des Vereinsturniers in Creglingen fest. Insgesamt 17 Herren und sechs Damen stellten sich der Herausforderung und machten dieses Event zu einem tollen Erfolg.

Los ging es im Juli

Die Clubmeisterschaften begannen Mitte Juli mit der Gruppenauslosung und bereits direkt im Anschluss mit den ersten Spielen. Die Herren begannen in drei 4-er und einer 5er-Gruppe und die Damen in zwei 3er-Gruppen, wobei jeweils die beiden Gruppenersten in die Viertelfinal- (Herren) beziehungsweise in die Halbfinalspiele (Damen) einzogen!

In den folgenden zehn Tagen wurden alle Gruppenspiele unter beachtlicher Zuschauerbeteiligung in so genannten Kurzsätzen bis vier ausgetragen – was neben dem Wetter auch den Teilnehmern, die die Spiele konsequent durchgezogen haben, zu verdanken war.

Erfahrung setzt sich durch

Bei den Damen setzten sich in Gruppe A Monika Menikheim und Ursi Zeugner durch – in der Gruppe B standen am Ende Petra Wolfarth und Sandra Scheuenstuhl auf den ersten beiden Plätzen. In den beiden Halbfinalspielen setzte sich dann letztlich in beiden Partien die Erfahrung durch und neben Ursi Zeugner (gegen Petra Wolfarth) zog Monika Menikheim (gegen Sandra Scheuenstuhl) ins Finale ein, das im Übrigen erstmals seit 25 Jahren wieder ausgetragen wurde. Aufgrund der kleinen Gruppen hat man sich seitens der Turnierplaner dazu entschlossen, auch die Platzierungsspiele auszutragen und so kam es, dass sich im kleinen Finale Petra Wolfarth gegen Sandra Scheuenstuhl in drei Sätzen durchsetzte und auch Tanja Gerlinger (die Pech bei der Auslosung hatte) sicherte sich in einem ausgeglichenen Match den Sieg gegen Edith Scheiderer.

Das Finale endete nach einem langen, sehr ausgeglichenen fast zweistündigen Match letztlich mit einem 7:6, 3:6 und 10:5 -Sieg für Monika Menikheim, die damit die Nachfolgerin von Annelie Ring ist, die letztmals 1995 Damen-Clubmeisterin wurde.

Alle waren Sieger

Da sich aber alle teilnehmenden Damen als Sieger fühlen dürfen, wurden auch alle Teilnehmerinnen ausgezeichnet. Bei den Herren kam es nach den Vorrundenspielen zu den Viertelfinalspielen Martin Scheiderer gegen Enrico Wolfarth, Rainer Menikheim gegen Ralf Vogel, Andy Wolfarth gegen Norbert Welzel und Flo Raab gegen Markus Geyer. In den teils hochklassigen und auch engen Spielen setzten sich neben Martin Scheiderer und Rainer Menikheim, die das erste Halbfinale komplettierten, auch Andreas Wolfarth und Florian Raab durch, die im zweiten Halbfinale die Klingen kreuzten.

Hochsommerlich

Beide Halbfinale fanden bei hochsommerlichen Temperaturen vor einer stattlichen Zuschauerkulisse statt und boten klasse Unterhaltung. Florian Raab setzte sich mit 6:2 und 7:5 durch, während Rainer Menikheim mit Martin Scheiderer deutlich mehr Mühe hatte und sich erst im so genannten Champions-Tiebreak durchsetzte – nachdem das Match beim Stande von 6:6 im ersten Satz aufgrund der Dunkelheit auf den folgenden Tag verschoben werden musste.

So kam es zum Finale Rainer Menikheim gegen Florian Raab. Auch dieses Spiel bot den zahlreichen Zuschauern ein Spektakel mit teils hochklassigen Ballwechseln.

Rainer Menikheim war es nach einer wahren Aufholjagd letztlich vergönnt, den Siegerpokal durch ein 4:6, 7:5 und 10:6 am Abend in Empfang zu nehmen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020