Rabatt für Großabnehmer beschlossen

Creglingen.Das gibt es auch nicht alle Tage: Bei der Neukalkulation der Wassergebühr für 2020 kam wider Erwarten heraus, dass die Gebühren gesenkt statt angehoben werden. Die Verbrauchsgebühr sinkt von 2,25 auf 2,10 Euro pro Kubikmeter – dies gilt für den Zeitraum von Januar 2020 bis Dezember 2024.

Vor genau einem Jahr – am 17. Dezember 2019 – hatte der Gemeinderat einen so genannten „Bevorratungsbeschluss“ zur Wassergebührenkalkulation gefasst – rückwirkend auf den 1. Januar 2020. Die Verwaltung hatte wohl mit einer Erhöhung der Gebühren gerechnet, doch jetzt stellte sich heraus, dass sie sinken – und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2020.

Gleichzeitig wird ein Rabatt für Großabnehmer eingeführt. Ab einem Wasserverbrauch von 500 Kubikmeter erhalten sie auf jeden weiteren Kubikmeter einen Rabatt von zehn Prozent, was 21 Cent entspricht. Davon profitieren laut Bürgermeister Uwe Hehn rund 100 Verbraucher, darunter vor allem Landwirte und Unternehmer. Zur Debatte war auch gestanden, den Rabatt erst ab 750 oder 1000 Kubikmeter Wasserverbrauch greifen zu lassen. Bei einer Grenze von 1000 Kubik würden laut Uwe Hehn beispielsweise nur noch 37 Abnehmer profitieren. Stadtrat Rudi Müller plädierte für die 500-er-Grenze, und auch Daniela Pfeuffer sprach sich für diesen Schwellenwert aus, „das ist auch ein Zeichen an die Landwirte, die momentan mit dem Rücken zur Wand stehen“. So sah es der gesamte Gemeinderat und stimmte einhellig dafür. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020