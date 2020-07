Polizei sucht Zeugen

Creglingen.Ein Unbekannter beschädigte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Lkw-Anhänger in Creglingen. Der Anhänger wurde gegen 14 Uhr in der Industriestraße geparkt. Zwei Tage später, gegen 6 Uhr, wurde ein Unfallschaden an der linken Seite des Anhängers festgestellt. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher das abgestellte Fahrzeug, sammelte die Trümmerteile des Unfalls ein und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfallgeschehens. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können, sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.07.2020