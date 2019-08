Pleiten, Pech und Pannen als Serenade

Sechselbach.Bereits seit 1989, also seit dreißig Jahren, findet in Sechselbach in zweijährigem Abstand die Sommerserenade des Kirchenchores Sechselbach-Waldmannshofen mit Dr. Hans-Berthold Böll als Initiator und Leiter statt. Dass dies immer ein heiteres Konzert ist, hat sich längst herumgesprochen.

Am kommenden Samstag, 27. Juli 2019, 20 Uhr ist es wieder soweit. Das übergreifende Thema heißt diesmal „Dumm gelaufen“ und wird in verschiedenen Liedern und Solostücken von vielen Seiten betrachtet. Ein kunterbuntes Programm über Pleiten, Pech und Pannen von Klassik bis Schlager erwartet die Zuschauer. Eine kleine gespielte Szene wird auch in diesem Jahr wieder den Abschluss bilden. Der Eintritt ist frei.

Der vergnügliche Musikabend findet in sommerlichem Ambiente im Hof des Gemeindehauses in Sechselbach statt. pm

