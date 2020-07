Pflegeheim Thema im Gemeinderat

Creglingen.Die nächste öffentliche Sitzung des Creglinger Gemeinderates findet am Dienstag, 21. Juli, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Baugesuche, darunter auch die Senioreneinrichtung in Creglingen. Außerdem steht der Bebauungsplan „Rothenburger Straße“ auf der Tagesordnung, ebenso die Baugebiete Forst in Finsterlohr und Hochkreuz in Schmerbach.

Ferner geht es um Vergaben für die Mehrzweckhalle und das Schulzentrum.

Ein weiterer Punkt ist die Erhöhung des Eigenanteils für die Kindergartenbeförderung.

Zudem berät das Gremium über die Elternbeiträge für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Creglingen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020