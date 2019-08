Per pedes durch reizvolle Landschaft

Die Wanderfreunde Creglingen veranstalten am Wochenende 24. und 25. August ihre Internationalen Wandertage. Und das bereits zum 40. Mal.

Creglingen. Das liebliche Taubertal zählt zu den schönsten Wanderregionen Deutschlands und in diesem befinden sich auch wieder die drei Strecken mit Längen von fünf, zehn und 20 Kilometer, die das Wanderteam ausgesucht hat. Zur Auswahl stehen die bestens ausgeschilderten fünf Kilometer für Einsteiger und ältere Wanderer, die zehn für Geübte und Genusswanderer sowie 20 für leistungsorientierte Wanderer, Jogger und Dauerläufer. Die Fünf-Kilometer-Strecke führt diesmal östlich von Creglingen nach einer leichten Steigung im Rothenburger Holz auf den Stutz und oberhalb der Herrgottskirche mit herrlichen Aussichten auf Creglingen wieder zurück, während die Zehn- und Zwanzigerstrecke bis oberhalb von Archshofen und Münster mit teilweise herrlichen Ausblicken ins württembergische und bayerische Tauberfranken führen. Start und Ziel ist die Stadthalle in Creglingen in der Kieselallee.

Start ab 6.30 Uhr

Los geht es für die Frühaufsteher an beiden Tagen schon um 6.30 Uhr, gestartet werden kann am Samstag bis 14 Uhr und am Sonntag bis 12 Uhr, Zielschluss ist am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.

Jeder, der Lust an der einfachsten Form der Bewegung hat und etwas von der schönen Gegend sehen will, ist willkommen. Natürlich sind Jogger, Nordic Walker und Leute, die gerne im Dauerlauf die Strecke absolvieren wollen, ebenfalls willkommen. Der Jubiläumswandertag mit den 22. Kinder- und Jugendwandertagen wird wieder ein Höhepunkt im Creglinger Veranstaltungskalender sein. Auch für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist wieder etwas geboten. All diejenigen, die an einem Rätsel auf der Strecke teilnehmen, erhalten eine schöne Urkunde und ein kleines Geschenk. Am Sonntag spielt ab 10 Uhr die Blaskappelle Equarhofen zur Unterhaltung.

Alle Wanderer, aber auch Nichtwanderer, Feriengäste und die ganze Bevölkerung, sind willkommen. Hunger und Durst können an den Kontrollpunkten und abschließend in der Stadthalle in der Kieselallee gestillt werden. Voranmeldungen und Gruppenmeldungen sind bis 16. August durch Einzahlung der Startgebühr möglich. Die fünf stärksten Gruppen erhalten wieder einen Ehrenpreis.

