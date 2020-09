„Patienten ein Leben lang begleiten“

Der Vater Internist, die Mutter Allgemeinärztin: Dr. Wolfgang Willfarth wurde in seinen Beruf hineingeboren. Seit März praktiziert der 32-Jährige in der Praxis seiner Mutter in Creglingen.

Creglingen. Der Hausarztmangel wird in ländlichen Regionen in den nächsten Jahren zunehmend zum Problem. Umso glücklicher können sich die Creglinger schätzen, dass die Zukunft der Praxis von

...