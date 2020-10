Parkplatznot bereitet Sorgen

Creglingen.Die Senioren Paradies GmbH aus Blaubeuren hat eine Bauvoranfrage eingereicht – Grund ist der geplante Umbau des ehemaligen Gasthauses Krone im Stadtzentrum zu einem Wohngemeinschaftshaus mit vier Wohneinheiten.

Bei drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der Bauvoranfrage zu. Zuvor hatte Beate Gorke vom städtischen Bauamt Einzelheiten des Bauvorhabens erläutert. Demnach soll es im Erdgeschoss zwei Wohneinheiten mit vier und drei Zimmern geben, im Obergeschoss eine Wohneinheit mit acht Zimmern und im Dachgeschoss eine Wohneinheit mit sieben Zimmern. Insgesamt sei das Projekt auf 14 bis 16 Personen ausgerichtet, hieß es. Das Denkmalamt ist nach Aussage Gorkes über die Bauvoranfrage informiert.

Einwendungen von Nachbarn liegen nicht vor, und die Creglinger Stadträte haben sich Ende September mit der Anfrage befasst. Kritisch wird die Parkplatzsituation bewertet, da zur ehemaligen Krone nur drei Stellplätze gehören. „Uns fällt das auch nicht leicht, aber was soll man machen? Lieber lässt man das Gebäude bewohnen statt es noch länger leer stehen zu lassen“, äußerte sich Stadtrat Karl Haag. Ein weiterer Leerstand wie etwa das Gasthaus Lamm sei keine Alternative. Nach Angaben von Bürgermeister Uwe Hehn hat der Bauherr einen Anspruch auf das Bauvorhaben. Da es sich beim im Jahr 1852 gebauten Gasthaus Krone um ein historisches Gebäude handle, müsse es nicht mehr Parkplätze geben, erläuterte der Bürgermeister. „Es gefällt keinem, dass da so viele Leute rein dürfen, obwohl es nur so wenige Stellplätze gibt“, betonte das Stadtoberhaupt.

Die generelle Parkplatzknappheit in der Innenstadt könnte sich also verschärfen, doch die Stadt ist um Abhilfe bemüht. Wie der Verwaltungschef sagte, habe die Stadt ein Gebäude erworben, das abgerissen werden soll, um Parkraum zu schaffen.

