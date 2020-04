Offenes Ohr in der Krisenzeit

Creglingen.Das Familienzentrum in Creglingen bietet ein „Offenes Ohr“, ein Gesprächsangebot in der Krisenzeit. Für viele ältere oder alleinstehende Personen bedeute die Kontaktsperre Isolation und Einsamkeit, schreibt das Zentrum in einer Pressemitteilung.

Bewährungsprobe

Ebenso könne für Paare und Familien ein wochenlanger gemeinsamer Aufenthalt rund um die Uhr unter einem Dach eine Bewährungsprobe darstellen. Gerade, wenn man kaum Freibereiche oder Ausweichmöglichkeiten habe, könne durch diese räumliche Enge auch ein Gefühl von Ausweglosigkeit entstehen. Die „Decke fällt einem auf den Kopf“ und schlechte Laune, Konflikte und Streit seien vorprogrammiert.

Erika Weimer vom Familienzentrum Creglingen bietet allen ein offenes Ohr, die z. B. in einer bedrückenden Paar- oder Familiensituation Abstand vom Alltag gewinnen wollen; einfach nur einmal wieder mit jemandem reden möchten, weil sie alleine sind oder sich Dinge von der Seele reden möchten und ein Gegenüber brauchen, das zuhört.

Das Gespräch werde vertraulich behandelt und könne auch anonym geführt werden. Das Angebot könne entweder telefonisch oder persönlich, z.B. im „Komm“ oder an einem anderen Ort wahrgenommen werden – natürlich unter Einhaltung der aktuellen Abstandsregeln.

Interessenten schreiben eine E-Mail an „familienzentrum@creglingen.de“ oder rufen an unter Telefon 07933 / 70144 damit ein Termin vereinbart werden kann. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020