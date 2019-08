Neuer Kurs für Einsteiger

Creglingen.Tanzen verbindet und ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen für Paare. Nach mehreren erfolgreichen Tanzkursen für Anfänger und Wiedereinsteiger bietet der Verein der Tanz-Sport-Freunde Creglingen im Herbst wieder einen neuen Tanzkurs an.

An insgesamt zehn Abenden im vierzehntägigem Rhythmus werden Grundschritte und erste Figuren in Standard und lateinamerikanischen Tänzen erlernt, wie beispielsweise beim Cha-Cha, Jive, Rumba, Samba, Walzer, Tango, Disco-Fox und Foxtrott. Selbstverständlich wird auch auf technische Feinheiten wie Haltung und Führung geachtet.

Die Tanzschule Hohenstein aus Bad Mergentheim stellt für die Kurs-abende eine erfahrene Tanzlehrerin. Der erste Übungsabend findet am Sonntag, den 13. Oktober, um 20.30 Uhr bis 22 Uhr in der Mehrzweckhalle in Creglingen statt. Dieser erste Abend kann von Interessierten gerne als Schnupperkurs genutzt werden.

Der Tanzkurs findet vierzehntägig statt. An den Sonntagen zwischen dem Tanzkurs bietet der Verein zusätzlich ein „freies Tanzen“ an bei dem das Erlernte – auch unter Anleitung – geübt und vertieft werden kann.

Fortgeschrittene Paare können in eine der bestehenden Übungsgruppen der Tanzsportfreunde einsteigen. Eine Voranmeldung zum Kurs ist erwünscht, da eine Teilnahme von mindestens zehn Paaren erforderlich ist. Kontakt über eine Mail an inarehda@gmail.com oder Telefon 09338/4229909 (ab 18 Uhr). pm

