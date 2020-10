Neue Halle geplant

Creglingen.Die Firma Wirthwein erweitert ihre Produktionsfläche an ihrem Stammsitz in Creglingen. Vorstand Marcus Wirthwein erläuterte das Vorhaben am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates. Geplant ist demnach der Bau einer 64 mal 44 Meter großen Produktionshalle und eines Bürotraktes.

Während in der gesamten Wirthwein-Gruppe ein Rückgang des Umsatzes von rund zehn Prozent verzeichnet wird, ist man am Standort Creglingen weitgehend im Plan. Und man stößt in Creglingen künftig an seine Grenzen. Denn „wir haben zwei schöne Aufträge bekommen“, teilte der Wirthwein-Vorstand mit.

So sei es beim Auftragseingang zu einem Rekord gekommen, der sich allerdings erst in zirka zwei Jahren auswirkt. Um 12,5 Millionen Euro steigt der Jahresumsatz demnach an.

Für die E-Klasse von Daimler-Benz fertigt Wirthwein künftig Fensterrahmenverkleidungen, die Rede ist von 180 000 Fahrzeugen im Jahr, was einen Umsatz von rund zwei Millionen Euro ausmacht.

Für Audi übernimmt Wirthwein die Produktion von Kunststoffmontageträgern für die Modelle A 4 und A 6. Die Rede ist hier von 220 000 Wagen im Jahr, was einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro bewirkt. abo

