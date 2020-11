Nach einem Tag wieder am Schreibtisch

Der Creglinger Gemeinderat hat am Dienstag unter Leitung von Uwe Hehn getagt – der Bürgermeister befand sich zuvor einen Tag in Quarantäne, wurde aber negativ auf Covid 19 getestet.

Creglingen. Wenn sich in diesen Tagen das Gesundheitsamt bei Leuten meldet, dann hat das meist ein und denselben Grund: derjenige wurde als Kontaktperson zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person ermittelt und muss sich in Quarantäne begeben. So geschehen am Montag mit Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn, wie er am Dienstag Abend in der Sitzung des Gemeinderates erläuterte.

Um „erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen“, sagte Uwe Hehn in der Mehrzweckhalle: „Ich war am Montag in Quarantäne“. Er habe an der Sitzung eines Ortschaftsrates teilgenommen, und einer der Teilnehmer sei positiv getestet worden, so dass er als Kontaktperson gelte. Noch am Montag habe er einen Test machen lassen, und am Dienstag habe das Ergebnis vorgelegen: negativ. So konnte Hehn die Sitzug selbst leiten, nachdem vorsichtshalber Bürgermeister-Stellvertreter Karl Haag am Montag darüber informiert worden war, dass er womöglich einspringen müsse.

Corona war noch aus einem anderen Grund Thema im Gemeinderat: Hauptamtsleiterin Anita Müller berichtete, dass wegen einer infizierzen Mitarbeiterin der Kindergarten Zaubertal in Creglingen geschlossen worden sei (wir berichteten). Kinder und Erzieherinnen befinden sich bis mindestens 1. Dezember in Quarantäne. Die Verwaltung schlage deshalb vor, den Eltern die halbe Monatsgebühr zu erlassen. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu.

Stadträtin Daniela Pfeuffer fragte nach, wann der Gemeinderat den Haushalt für 2021 beraten und beschließen könne. Kämmerin Rica Neckermann sagte, die finanzielle Lage der Stadt sei gut, die Corona-Pandemie habe bisher keine großen Auswirkungen gehabt. Die Grobplanung des Haushaltes stehe, und auch die Investitionsplanung sei soweit fertig.

Bürgermeister Uwe Hehn sagte, man werde versuchen, die Beratung „früher als in der Vergangenheit“ hinzukriegen.

